5 признаков, что вам пора к мануальному терапевту
Признак 1: головная боль
Головные боли так называемого «напряжения» — довольно распространенное явление, связанное с нарушениями в опорно-двигательном аппарате. Сбои в работе приводят к спазмам в мышцах шеи, отсюда — напряжение и боль. Также её могут провоцировать нарушенный баланс мышечных цепей, неправильное положение таза, фиксация, травмы или стресс. Нарушение кровообращения в позвоночной артерии тоже вызывает боль в голове. Так что лишним посетить мануального терапевта в такой ситуации не будет.
Признак 2: усталость
Общее недомогание часто вызвано дискомфортом в шее, грудном или поясничном отделе, между лопаток. Обычно речь в таком случае идет о дегенеративных изменениях межпозвонковых дисков, которые утрачивают свою функциональность. Проще говоря остеохондрозе. Мануальный терапевт занимается и подобными вопросами. Заболевание можно вылечить на начальных стадиях. Поэтому важно не затягивать с обращением к профессионалу. Иначе возможна грыжа.
Признак 3: онемение конечностей
Плюсом колики, мурашки или холод, пробирающий ноги или руки. В подобном случае обычно речь идет об ущемлении нерва, что называют туннельным синдромом. Болезненность образуется из-за проблем с шейным отделом позвоночника. Отсутствие лечения приведет к радикулопатии. Мануальный терапевт не сможет исправить болезнь.
Признак 4: воспаление седалищного нерва
Боль в области таза и ягодичных мышц обычно носит функциональный характер. Если обратиться к мануальщику вовремя, то проблему можно устранить. Ногам будет возвращена былая функция, никакой болезненности не будет.
Признак 5: депрессия
А вы знаете, что отсутствие настроения и депрессия нередко являются следствием проблем с опорно-двигательным аппаратом? Это называется вертебробазилярной недостаточностью. Проблемы с шейным отделом вызывают нарушение тока крови по позвоночной артерии, отчего мозг утрачивает питание. Отсюда происходит утрата жизненных сил. Важно обращать на подобные симптомы внимание, вовремя посетить мануального терапевта.
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