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По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурии Диановой, людям с некоторыми заболеваниями нельзя есть дыню – например, она противопоказана при диабете.Врач рассказала, кому нельзя есть дыню – прежде всего, это люди, имеющие избыточный вес, болеющие сахарным диабетом второго типа. По словам Диановой, дыня содержит большое количество сахаров, углеводов, и ее потребление при данных нарушениях чревато ростом уровня глюкозы в крови, избыточным жироотложением.Также нельзя есть дыню при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, в противном случае возникнут болезненные последствия, предупредила врач.«Дыня и арбуз одинаково бесполезны для организма – в них нет ничего, кроме углеводов», - приводится категоричное заявление специалиста в ФАН.Людям, не входящим в группу риска, безопасно употреблять за раз порцию, не превышающую 150 граммов, подчеркнула врач. Также эксперт заметила, что дыню нужно употреблять отдельным перекусом – ее сочетание с другими продуктами чревато вздутием, метеоризмом.