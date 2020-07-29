Диетолог назвала способ нормализовать уровень холестерина без лекарств

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Необходимо достаточно употреблять белковых продуктов, исключить трансжиры и много двигаться – таким образом можно нормализовать уровень холестерина в организме без использования лекарств, рассказала в своем Instagram диетолог Ольга Деккер.Российский специалист назвала способ нормализовать уровень холестерина без лекарств, отметив попутно, что борьба с его повышением должна иметь разумные пределы. По словам Деккер, определенное содержание холестерина необходимо для поддержания здоровья организма.«Холестерин содержится в каждой клетке организма. Если его мало, мембрана клетки становится дефектной, что может вызвать нарушения обмена веществ, женского цикла, снижение способности к зачатию», - сообщила специалист.Кроме того, определенный уровень холестерин поддерживает нормальное состояние слизистой оболочки кишечника, способствует выработке важнейшего для иммунитета витамина D.Диетолог уточнила, что 80 процентов холестерина вырабатывается печенью (примерно 800 миллиграммов в сутки), а 20 процентов (300-400 миллиграммов) организм получает из пищи. Она назвала способ поддерживать оптимальный уровень холестерина, не допуская его увеличения, без лекарств.«Для поддержания в норме уровня холестерина нужно употреблять достаточное количество белка, включить в рацион разнообразные здоровые жиры, а трансжиры исключить. Кроме того, следует чаще гулять на свежем воздухе, пить чистую воду, отказаться от курения и алкоголя», - поделилась специалист.