Диетолог назвала способ нормализовать уровень холестерина без лекарств
Российский специалист назвала способ нормализовать уровень холестерина без лекарств, отметив попутно, что борьба с его повышением должна иметь разумные пределы. По словам Деккер, определенное содержание холестерина необходимо для поддержания здоровья организма.
«Холестерин содержится в каждой клетке организма. Если его мало, мембрана клетки становится дефектной, что может вызвать нарушения обмена веществ, женского цикла, снижение способности к зачатию», - сообщила специалист.
Кроме того, определенный уровень холестерин поддерживает нормальное состояние слизистой оболочки кишечника, способствует выработке важнейшего для иммунитета витамина D.
Диетолог уточнила, что 80 процентов холестерина вырабатывается печенью (примерно 800 миллиграммов в сутки), а 20 процентов (300-400 миллиграммов) организм получает из пищи. Она назвала способ поддерживать оптимальный уровень холестерина, не допуская его увеличения, без лекарств.
«Для поддержания в норме уровня холестерина нужно употреблять достаточное количество белка, включить в рацион разнообразные здоровые жиры, а трансжиры исключить. Кроме того, следует чаще гулять на свежем воздухе, пить чистую воду, отказаться от курения и алкоголя», - поделилась специалист.
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