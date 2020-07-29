Низкоуглеводная диета связана с меньшим риском заболевания глаз
В первом в своем роде исследовании ученые из США обнаружили, что если группы риска придерживаются этих диетических ограничений, они могут снизить риск развития глаукомы с ранней парацентральной потерей зрения на 20%.
Диета с низким содержанием углеводов и повышенным содержание жиров и белков приводит к образованию метаболитов, благоприятных для богатой митохондриями головки зрительного нерва, которая является местом повреждения в ПОУГ. Этот рацион уже продемонстрировал благоприятные результаты при эпилепсии и показал некоторые многообещающие результаты при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.
«Важно отметить, что низкоуглеводная диета не остановит прогрессирование глаукомы, если она у вас уже есть, но может быть средством предотвращения глаукомы в группах высокого риска. Если больше пациентов в этих категориях высокого риска, включая пациентов с глаукомой в семейном анамнезе, соблюдают эту диету, может быть меньше случаев потери зрения», - сказал автор статьи Луис Р. Паскуале, доктор медицинских наук, FARVO, заместитель председателя по исследованиям в области офтальмологии для системы здравоохранения Mount Sinai.
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