Низкоуглеводная диета связана с меньшим риском заболевания глаз

Следование длительной диете с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, белков и овощей, может снизить риск развития наиболее распространенного подтипа глаукомы. Результаты исследования были опубликованы в Eye от 22 июля.В первом в своем роде исследовании ученые из США обнаружили, что если группы риска придерживаются этих диетических ограничений, они могут снизить риск развития глаукомы с ранней парацентральной потерей зрения на 20%.Диета с низким содержанием углеводов и повышенным содержание жиров и белков приводит к образованию метаболитов, благоприятных для богатой митохондриями головки зрительного нерва, которая является местом повреждения в ПОУГ. Этот рацион уже продемонстрировал благоприятные результаты при эпилепсии и показал некоторые многообещающие результаты при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.«Важно отметить, что низкоуглеводная диета не остановит прогрессирование глаукомы, если она у вас уже есть, но может быть средством предотвращения глаукомы в группах высокого риска. Если больше пациентов в этих категориях высокого риска, включая пациентов с глаукомой в семейном анамнезе, соблюдают эту диету, может быть меньше случаев потери зрения», - сказал автор статьи Луис Р. Паскуале, доктор медицинских наук, FARVO, заместитель председателя по исследованиям в области офтальмологии для системы здравоохранения Mount Sinai.