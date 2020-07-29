13 минут занятий спортом в день продлевают жизнь на 3 года

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Человеческому организму жизненно необходима регулярная физическая активность, благодаря которой поддерживается тонус мышц, работа иммунной системы, а также нормальное состояние других важнейших систем тела. Ученые, как пишет портал Med-heal.ru, доказали, что если каждый день уделять занятиям спортом хотя бы 13 минут, то можно увеличить продолжительность жизни на 3 года."Регулярные физические упражнения реально повышают продолжительность жизни. Если вы будете тратить примерно четверть часа в день на физактивность, то проживете дольше на три года. Более продолжительные нагрузки могут иметь более выраженный положительный эффект", — говорят авторы исследования по теме, сотрудники британской медицинской страховой компании Vitality.Специалисты страховой компании изучили статистические данные о 140 тысячах клиентов, накопленные в течение года. Анализ показал, что ежедневные упражнения особенно важны для здоровья людей, которые не отличаются высокой физической активностью."Если вы тратите 90 минут в неделю на физические упражнения, то это всего лишь 13 минут в день. Даже самые занятые люди могут найти это время, чтобы потратить его на улучшение своего физического состояния. Короткая пробежка, прогулка на велосипеде, упражнения на тренажере — тип физической активности может быть самым разным, но важно соблюдать регулярность", — отмечают эксперты.