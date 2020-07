Эти диеты могут заменить медикаменты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Здоровое питание способно на многое.Несмотря на то, что к диетам прибегают обычно тогда, когда хотят сбросить лишний вес, стремление добиться стройной фигуры – не единственная реальная цель диет. Некоторые из них необходимы для улучшения кровяного давления и состояния здоровья в целом. Предлагаем вам 5 видов диет, которые предотвращают развитие заболеваний и помогают улучшить здоровье, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.Диеты на основе продуктов с низким гликемическим индексомПри такой диете нужно избегать углеводов, которые могут привести к быстрому повышению сахара в крови. Диета фокусируется на потреблении «правильных» углеводов, которые помогают держать сахар в крови в норме.Продукты питания, которые можно употреблять — это продукты с низким гликемическим индексом, такие как хлеб из грубой непросеянной ржаной муки, овсяные хлопья, овсяные отруби, макароны, пропаренный рис, семена квиноя, фасоль, горох, чечевица и орехи. Также советуют есть больше фруктов и овощей, и совсем немного картофеля.К диетам на основе продуктов с низким гликемическим индексом прибегают, когда хотят сбросить вес, например, в данном случае интересны диета Nutrisystem или диета Zone. Эти диеты хорошо работают, когда у человека диабет второго типа или есть предрасположенность к диабету. Они помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают риск появления диабета, также повышают уровень липопротеинов высокой плотности (хорошего холестерина) и снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.В 2008 году в журнале Американской Медицинской Ассоциации (Journal of the American Medical Association)были опубликованы результаты исследований, в которых приняли участие 210 человек, сидевшие на диете в течение 6 месяцев. Оказалось, что эти виды диет были наиболее эффективны для регулирования уровня сахара в крови, чем диеты, которые включали такие продукты, как пшеничный хлеб из муки цельносмолотого зерна или отбойной муки, готовые завтраки из цельного зерна, коричневый рис, картошка в мундире и другие.Вегетарианские диетыВегетарианские диеты широко используются многими людьми по культурным, религиозным или экологическим убеждениям, но эти виды диет также оказывают благотворное влияние на здоровье. СогласноАмериканской Ассоциации Сердечных Заболеваний (American Heart Association), исследования показали, что у вегетарианцев, похоже, ниже риски появления лишнего веса, коронарной болезни сердца, повышенного кровяного давления и диабета.Люди, которые придерживаются вегетарианских диет, даже тех, которые допускают употребление яиц и молочных продуктов, употребляют меньше жира с высоким содержанием насыщенных жирных кислот и холестерина, а больше углеводов, овощной и фруктовой клетчатки, магния, фолиевой кислоты, витаминов С и В и каротеноидов.Национальный Институт Здравоохранения (National Institutes of Health)предупреждает вегетарианцев, что их рацион питания должен быть тщательно сбалансирован, чтобы не было недостатка в основных витаминах и белках.Диета DASHDASH – английская аббревиатура, которая означает «диета для избавления от гипертонии». Эта диета была предложена Национальным Институтом Сердца, Легких и Крови (National Heart Lung and Blood Institute) и хорошо помогает снижать кровяное давление. План питания при этой диете довольно удобен — список разрешенных к употреблению продуктов включает овощи, фрукты, обезжиренные или с низким содержанием жира молочные продукты, каши из цельного зерна, рыбу, птицу, фасоль и орехи. При этой диете также стоит сократить употребление соли, сахара, жиров и красного мяса.Не существует особых рецептов, однако ежедневный прием калорий и размер порций зависят от возраста человека и уровня его физической активности.Кровяное давление при этой диете понижается очень быстро, через две недели уже заметны значительные результаты. Исследования, проведенные Университетом Дьюка (Duke University) в 2010 году, в которых приняли участие 144 пациента с лишним весом, показали, что только одна лишь эта диета может снизить систолическое кровяное давление на 11 пунктов, а диастолическое давление — на 7 пунктов. При этом, диета DASH вместе с физическими упражнениями может снизить систолическое кровяное давление на 16 пунктов, а диастолическое давление — на 10 пунктов.Эти же исследования показали, что помимо нормализации давления, диета DASH вместе с упражнениями, может в значительной степени улучшить чувствительность к инсулину у людей, страдающих лишним весом или ожирением. Другое исследование, проводимое в 2010 Университетом Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) показало, что эта диета может снизить риск развития коронарной болезни сердца на 18 процентов у людей с прегипертонией или гипертонией первой стадии.Диеты на основе продуктов с низким содержанием или без содержания клейковиныКлейковина (глютен) – это вид белка, который содержится в крупах, таких как пшеница, ячмень и рожь. Диеты, которые сокращают употребление клейковины, назначаются людям, страдающим глютеиновой болезнью, при которой иммунная система реагирует на глютен тем, что дает раздражение или даже способствует повреждению тонкого кишечника. Это препятствует поглощению таких важных компонентов, как витамины, кальций, белки, жиры и углеводы.Кроме того, что нужно избегать пшеницы, ячменя и ржи, люди, сидящие на такой диете, исключают из рациона многие виды хлеба, макароны, крупы и полуфабрикаты.Иногда можно встретить утверждения, что продукты, не содержащие клейковину, могут улучшить поведение людей, страдающих аутизмом, однако, научно это пока не доказано.В 2010 году в журнале Pediatrics by Harvard Medical School было опубликовано мнение некоторых ученых, которые утверждали, что хотя желудочно-кишечные заболевания и связанные с ними симптомы появляются у аутистов, связь аутизма и глютена пока не выявлена.Также пока не было проведено каких-либо исследований, которые обнаружили бы, что такие диеты на основе продуктов без клейковины, положительно влияют на здоровье, кроме того, что помогают избавиться от глютеиновой болезни.Кетогенная диетаКетогенная диета – это диета далеко не для всех. На самом деле, эта очень особенная и тщательно сбалансированная диета предназначена для людей, страдающих эпилепсией (особенно для детей), которым не помогают лекарства.Те, кому назначено придерживаться этой диеты, должны строго следить за употреблением жиров, белков и углеводов. Их рацион должен включать 80 процентов жиров, 15 процентов белков и 5 процентов углеводов.План питания разрабатывается строго индивидуально для каждого пациента и может включать густые, жирные сливки, бекон, тунец, креветки, овощи, майонез, колбасы и другие продукты, богатые жирами и содержащие минимальное количество углеводов. Пациентам не рекомендуют есть крахмалосодержащие овощи и фрукты, хлеб, макароны, или продукты, содержащие сахар. Даже зубная паста в редких случая содержит некоторое количество сахара! Согласно данным Клиники Мао (Mayo Clinic), могут быть побочные эффекты – запоры, обезвоживание, низкий уровень энергии и чувство голода.Несмотря на то, что эта диета очень специфичная, она помогает бороться с приступами эпилепсии. Исследования 2008 года, опубликованные в журнале The Lancet, показали, что у детей, которым назначена такая диета, снижается количество припадков более, чем в 3 раза, по сравнению с теми, кто не придерживается подобной диеты.У 28 из 54 детей, которые сидели на кетогенной диете в течение трех месяцев, снизилось количество припадков на 50 процентов, а у 5 детей из этой группы – на 90 процентов.Придерживаться такой диеты очень сложно, так как она достаточно строгая и у нее имеются побочные эффекты.