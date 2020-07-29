Нетоксичная малая молекула может помочь в лечении диабета

Алабамский университет в Бирмингеме и компания Southern Research обнаружили новый вариант лекарственного препарата, который предлагает значительный прогресс в лечении диабета.Экспериментальное лекарственное средство было испытано на островках Лангерганса человека и мыши, культурах клеток мышей и крыс и на животных моделях диабета 1 и 2 типа. В результате значительно улучшились четыре особенности диабета: гипергликемия, гипергликагонемия, чрезмерное производство глюкозы печенью и стеатоз печени.Препарат SRI-37330 представляет собой нетоксичную малую молекулу, которая эффективно спасает мышей от диабета, вызванного стрептозотоцином и ожирением, и улучшает гомеостаз глюкозы.Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, описывает сильные антидиабетические свойства нового химического соединения. Глава исследования Анат Шалев подчеркивает, что это соединение может обеспечить отличный, эффективный и очень полезный подход для лечения диабета, по сравнению с доступными в настоящее время методами.