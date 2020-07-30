Медики определили, сколько алкоголя можно выпить за неделю без вреда для здоровья

Алкоголь укорачивает жизнь.Исследователи из Кембриджского Университета опубликовали научный труд в ведущем медицинском журнале «Ланцет». По итогу исследования, врачи пришли к выводу о том, какое количество алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Команда во главе с доктором Анджелой Вуд изучила состояние здоровья и уровень потребления алкоголя более 600 тысяч человек из 19 государств.Врачи выяснили, что люди, которые выпивают больше 3-х бокалов вина в неделю, укорачивают себе жизнь примерно на 6 месяцев. На сегодняшний день это самое большое исследование о вреде алкоголя на здоровье человека. Врачи также развеяли распространенный миф о пользе красного вина.Оказалось, что вино действительно содержит полезное вещество ресвератрол, которое замедляет клеточное старение и предупреждает болезни сердца. Но количество этого элемента ничтожно мало. Даже если выпить больше вина, вред этанола все равно превысит пользу, которую мог бы принести ресвератрол.