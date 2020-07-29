Экспериментальный препарат от болезни Альцгеймера может помочь детям с аутизмом

В мозге погибшего семилетнего ребенка с аутизмом были обнаружены отложения белка тау, характерные для пациентов с болезнью Альцгеймера. Ребенок страдал от синдрома Хельсмурта-Ван дер Аа (ADNP), редкого генетического заболевания.В свете этих результатов исследователи проверили экспериментальный препарат под названием NAP, первоначально разработанный для болезни Альцгеймера, на нервных клетках в модели синдрома ADNP с мутацией, вызывающей симптомы, похожие на нейродегенеративное заболевание. Эксперимент прошел успешно, поврежденные нервоподобные клетки вернулись в норму.«Тот факт, что лечение NAP продемонстрировало свою успешность, вселяет надежду, что оно может быть использовано в качестве средства для лечения синдрома ADNP и его серьезных последствий, включая аутизм», - рассказывает профессор Иллана Гозес с факультета молекулярной генетики человека в Тель-Авивском университете.