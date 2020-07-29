Психолог Варвара Зародина назвала экономный способ похудеть

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Если брать с собой на работу ланч-бокс, то можно ощутимо сэкономить на еде, а также привести в норму массу тела. Такое заявление в интервью радио Sputnik сделал Варвара Зародина, клинический психолог и специалист по коррекции веса.Ланч-бокс — это герметичный контейнер для транспортировки еды, который, как принято считать, нужен в основном школьникам. Но Зародина уверена, что такой контейнер пригодится и взрослым, которые с его помощью могут экономить на питании, а также худеть."Если вы заранее позаботитесь о том, чем будете перекусывать в обеденный перерыв на работе, то, во-первых, сэкономите деньги на еде, и, во-вторых, сделаете свой рацион более полезным. Если вы ходите перекусывать с коллегами, то ланч-бокс позволит вам покупать в обед только, например, чашку кофе. Плюс, вы не будете есть какие-то не очень полезные продукты, которыми принято перекусывать на работе — это, как правило, гамбургеры или сэндвичи. То есть, речь идет об очень действенном способе похудеть и сберечь деньги", — сказала Зародина.Психолог отметила, что при желании в ланч-бокс можно уместить полноценный и сбалансированный обед. "Можно подобрать продукты так, что порция была небольшой, но достаточной для того, чтобы вы не чувствовали голод до вечера. Если носить с собой на работу ланч-бокс, то вы будете есть именно те продукты, которые запланировали, что благоприятно скажется на вашей фигуре", — пояснила специалист.