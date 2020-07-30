Стало известно, как быстро гибнет коронавирус в воде комнатной температуры
Как стало известно, практически все частицы коронавируса (до 90 процентов) погибают в такой воде за 24 часа. А за 72 часа гибнет 99,9% частиц инфекции.
Сообщается, что все данные были основаны на исследованиях по жизнеспособности коронавируса в воде, которые проводил центр "Вектор".
Также известно, что частицы коронавируса могут сохраняться в морской и пресной воде, но при этом они перестают размножаться. А при кипячении же коронавирус погибает мгновенно.
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https://doctor.rambler.ru - Добавил validol в категорию Инфекционные болезни
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