Доктор Мясников поделился методом правильного похудения

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Известный российский врач, телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», какой метод может обеспечить человеку правильное похудение. Доктор подчеркнул: резкий и стремительный сброс веса может разрушить здоровье.Александр Мясников поделился методом правильного похудения: по словам специалиста, для этого нужны не жесткие диетические ограничения, а здоровая пища, не влияющая на гормональную систему организма.«Должна быть обычная здоровая пища. Снижение веса должно быть постепенным, без взбаламучивания гормональной системы», - сказал он.По его словам, человек, настроившийся сбросить вес, должен за первые три месяца сбросить 5% своей массы тела – такое похудение будет правильным, не опасным для здоровья. Когда полученный результат стабилизируется, можно сбросить еще столько же.Доктор Мясников заметил, что потеря всего пяти процентов лишнего веса на самом деле существенно влияет на состояние всего организма. Масса общего жира при этом сокращается на 9 процентов, «жировой фартук» в области живота – на 17 процентов, вдобавок печень освобождается от половины своего жира.«Не отчаивайтесь, если вес, несмотря на ваши попытки, начнет «стоять». Это происходит потому, что организм на гормональном уровне борется за баланс, стремится держать вес на стабильном уровне. Для правильного похудения ограничение калорий должно быть разумным, не нужно кидаться в крайности», - резюмировал врач.