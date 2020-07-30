Врач рассказал, кому противопоказаны диеты

Не всем можно себя жестко ограничивать в еде.Многие люди пытаются привести свою фигуру в порядок самостоятельно, используя для этого жесткие диеты. Однако, такой способ может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.Специалист считает, что самостоятельное «лечение» ожирения при помощи различных диет опасно для людей с хроническими заболеваниями. Также он отметил, что чаще всего наличие лишнего веса связано не с неправильным питанием, а гормональным сбоем, лечением которого должны заниматься специалисты.«Чаще всего основной причиной ожирения являются сбои в гормональной системе организма. Конечно, бывает и генетическая предрасположенность, и влияние первых лет жизни, но самый главный фактор — дисбаланс гормонов. Соответственно, диеты, даже самые жесткие, могут только на время замедлить процесс ожирения, но не устранить причину болезни. Но есть и хорошая новость — гормональные сбои поддаются медикаментозному лечению», — рассказал диетолог.