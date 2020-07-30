Ученые исследовали генеалогию коронавируса SARS-CoV-2

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Как отмечает ТАСС, был проведен сравнительный анализ геномов ближайших родственников коронавируса SARS-CoV-2. Оказалось, предок опасного вируса отделился от общего древа эволюции вирусов летучих мышей от 40 до 70 лет назад. По словам ученых, родственники SARS-CoV-2, циркулирующие среди подковоносых летучих мышей, отличаются большой универсальностью. Это свойство делает их потенциальными кандидатами на роль пандемических штаммов.Несмотря на обилие исследований, ученые до сих пор не могут точно сказать, когда появился коронавирус нового типа COVID-19, какие животные были промежуточными носителями и с какими вирусами данный тип обменялся генами, став столь смертоносным. Сотрудники Университета Эдинбурга пролили свет на этот вопрос, обратившись к генеалогии вируса.В ходе анализа геномов родственников вируса COVID-19 ученые удалили все следы рекомбинаций (обмена фрагментами РНК между вирусами) для чистоты исследования. Было выстроено древо эволюции ближайших родственников SARS-CoV-2, пытаясь понять, когда SARS-CoV-2 отделился от предполагаемого предка, вируса RaTG13, которые поражает подковоносых летучих мышей, обитающих на юге и юго-востоке Китая.Эксперты подтвердили: SARS-CoV-2 и RaTG13 действительно родственники. И их предки разделились или в 1948-м или в 1969 году (дата определяется в зависимости от метода анализа). Чуть позже разделились предки возбудителя COVID-19 и атипичной пневмонии SARS (между 1952-м и 1970 годами). Получается, вирусы, схожие с SARS-CoV-2, циркулируют среди летучих мышей Южного Китая уже больше 50 лет.Оболочки вирусов позволяют присоединяться к рецепторам на поверхности клеток легких сразу нескольких видов млекопитающих. По этой причине к людям попали два подобных вируса (SARS-CoV-1, возбудитель атипичной пневмонии, и SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19). В ближайшее время должно пройти исследование новых образцов коронавирусов, собранных среди летучих мышей на территории провинций Юньнань и Хубэй.