Ученые исследовали генеалогию коронавируса SARS-CoV-2
Несмотря на обилие исследований, ученые до сих пор не могут точно сказать, когда появился коронавирус нового типа COVID-19, какие животные были промежуточными носителями и с какими вирусами данный тип обменялся генами, став столь смертоносным. Сотрудники Университета Эдинбурга пролили свет на этот вопрос, обратившись к генеалогии вируса.
В ходе анализа геномов родственников вируса COVID-19 ученые удалили все следы рекомбинаций (обмена фрагментами РНК между вирусами) для чистоты исследования. Было выстроено древо эволюции ближайших родственников SARS-CoV-2, пытаясь понять, когда SARS-CoV-2 отделился от предполагаемого предка, вируса RaTG13, которые поражает подковоносых летучих мышей, обитающих на юге и юго-востоке Китая.
Эксперты подтвердили: SARS-CoV-2 и RaTG13 действительно родственники. И их предки разделились или в 1948-м или в 1969 году (дата определяется в зависимости от метода анализа). Чуть позже разделились предки возбудителя COVID-19 и атипичной пневмонии SARS (между 1952-м и 1970 годами). Получается, вирусы, схожие с SARS-CoV-2, циркулируют среди летучих мышей Южного Китая уже больше 50 лет.
Оболочки вирусов позволяют присоединяться к рецепторам на поверхности клеток легких сразу нескольких видов млекопитающих. По этой причине к людям попали два подобных вируса (SARS-CoV-1, возбудитель атипичной пневмонии, и SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19). В ближайшее время должно пройти исследование новых образцов коронавирусов, собранных среди летучих мышей на территории провинций Юньнань и Хубэй.
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