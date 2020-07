Эти популярные продукты многие едят неправильно

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Есть полезные продукты, которые многие употребляют неправильно. Все эти продукты вам очень хорошо известны. И разумеется, вы умеете их готовить. Но как сделать это действительно правильно, чтобы не потерять ни одного витамина и микроэлемента? Чтобы кроме вкуса организм получил ещё и максимальную пользу? У каждого из этих продуктов есть свой маленький секрет, и ниже мы все их раскроем, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.1. БрокколиВ одном из самых полезных продуктов на планете Земля содержится витамин C, хлорофилл, антиоксиданты, клетчатка, вещества, уничтожающие раковые клетки, и ещё много других необходимых организму микроэлементов. Как их все сохранить? Китайские учёные в 2009 году установили, что лучше всего употреблять этот продукт в сыром виде или приготовив на пару. Никакой долгой обжарки, тушения и запекания. Даже две минуты, проведённые в овощном бульоне, убьют часть полезных свойств брокколи. Не спешите огорчаться — свежие овощи, правильно приготовленные на пару или нарезанные тонкими ломтиками в салат, тоже могут быть очень вкусными.2. КлубникаСладкая сочная ягода, богатая клетчаткой, антиоксидантами и витамином C, любимое лакомство многих. Вы, наверное, сейчас подумали: «Что с ней-то может быть не так? Клубнику ведь и готовить не нужно — ешь и радуйся!». Но и здесь есть свои нюансы: когда принесёте домой корзинку этой ягоды, не спешите сразу всю её мыть и отрывать хвостики (последнее особенно важно). Многие полезные вещества, входящие в состав клубники, очень чувствительны к свету и кислороду. Когда вы режете её или чистите от хвостиков, часть витамина C и некоторых других микроэлементов просто улетучивается.И ещё одна важная вещь, на которую стоит обязательно обратить внимание: покупайте клубнику только в сезон. Полезную ягоду зимой в нашей стране вы вряд ли найдёте. А если уж очень сильно хочется полакомиться, то вместо красивых глянцевых «заморских» клубничек лучше купите пакет замороженных ягод — даже в них витаминов будет больше.3. Чёрный чайЛюбимый многими напиток отлично утоляет жажду и обладает множеством достоинств. Кто-то его пьёт просто так, другим нравится добавить ложку мёда и ломтик лимона, а для третьих нет ничего вкуснее чая с молоком. И вот именно последних мы и хотим предупредить: исследования показали, что взаимодействие этих двух жидкостей уничтожает часть полезных свойств (особенно тех, что положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы). С чайными антиоксидантами ничего не случится, а вот катехины, вступив в контакт с молочным белком, усложнят его усвоение организмом.4. Семена льнаВнутри этих маленьких зёрнышек скрывается настоящее сокровище — клетчатка, омега-3 жирные кислоты и лигнаны (сильнейший антиоксидант, предотвращающий развитие раковых клеток). Что не так с этим продуктом? Все полезные вещества содержатся именно внутри, из-за чего человеческий организм не всегда может их полностью усвоить. Добавив ложку семян к йогурту, в смузи или энергетический батончик, вы вряд ли познаете все его ценные качества. Как же быть? Большинство экспертов здорового питания советуют перемалывать семена льна в порошок (или сразу покупать их именно в таком виде). При такой обработке нарушается только оболочка и текстура продукта (что вам, собственно, и нужно), а все полезные вещества, наоборот, раскрываются по полной.5. СпаржаКаких только способов приготовления этого драгоценного продукта сейчас не придумали: те, у кого на счету каждая минута, даже любят сложить спаржу в специальный пакет и быстро «запечь» в микроволновке. Хотя самым популярным, конечно, остаётся обычное бланширование в кипящей воде. Забудьте про всё это! В ходе исследования выяснилось, что при отваривании часть витамина C (за который, в том числе, так ценят этот продукт) растворяется в воде. Диетологи советуют и здесь призвать на помощь пароварку или очень-очень быстро обжарить овощи на сковороде. Спаржа должна получиться нежной и немного хрустящей, а не разваренной и мягкой — так ни один полезный элемент не пропадёт даром. И ещё один маленький секрет: не выливайте воду из пароварки после приготовления спаржи — в ней остаётся много витаминов и минералов. Этот «бульон» можно потом добавить в суп или соус.6. ЧеснокПри механическом разрушении чеснока образуется химическое соединение аллицин, подавляющее развитие раковых клеток, бактерий и грибка в организме. И если витамин C, также входящий в состав чеcнока, теряет часть своих полезных свойств при взаимодействии с воздухом, то аллицин — наоборот. Опытные шеф-повары советуют мелко нарезать или раздавить зубчик, оставить его на 10 минут в стороне, чтобы все полезные свойства продукта успели раскрыться и активироваться, и только потом добавлять в салаты, в кастрюлю с супом или на сковороду с мясом.7. Мясо на грилеВсе знают, что с грилем нужно быть начеку и доверять мясо стоит только профессионалам, а то вместо аппетитных сочных кусков свинины или курицы можно получить обгоревшие жёсткие «угольки», о которых и предупреждают диетологи — в такой корочке могут содержаться вещества, стимулирующие развитие раковых клеток. При приготовлении мяса на высоких температурах с большим жаром вырабатываются вредные канцерогены — гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды.И никогда не полагайтесь на корочку — всегда проверяйте температуру внутри мяса термометром. Эта простая мера не только исключит вероятность употребления недостаточно готового продукта, но и поможет избежать пищевого отравления.8. ПомидорыКонечно, нет ничего вкуснее свежего помидора. Особенно когда вот-вот начнётся дачный сезон и они растут прямо на грядке — выходи, срывай и ешь. Витамины и другие полезные вещества присутствуют и в сырых овощах. Но чтобы получить ликопин — фитонутриент, помогающий предотвратить развитие сердечно-сосудистых, онкологических и воспалительных заболеваний — томат нужно подвергнуть тепловой обработке, то есть сварить, пожарить или запечь. Учёные установили, что максимальное содержание антиоксидантов в этом продукте достигается при его температуре 90°C. Лучший вариант для летних пикников — приготовить салат из овощей-гриль, добавив к помидорам цуккини, баклажаны, сладкий лук и болгарский перец.9. ЙогуртИногда, открыв стаканчик греческого йогурта, вы можете заметить сверху немного жидкости, от которой хочется поскорее избавиться (да многие именно так и делают и просто выливают её в раковину). Больше никогда так не поступайте! Эта жидкость — сыворотка, в которой содержится много белка, витамин B12, кальций, фосфор и другие минералы. Просто быстро размешайте йогурт ложкой и сохраните все эти полезные вещества внутри.Внимательнее нужно быть и любителям добавить пару ложек кисломолочного продукта к жареному мясу или в маринад для него. Полезные бактерии и тепло — вещи несовместимые. С белком, кальцием и витамином D ничего не случится, а вот о пробиотиках придётся забыть.10. Крупы и бобыНеобработанные зёрна и сушёные бобы (речь пойдёт именно о них, а не обо всех крупах) содержат в своей оболочке фитаты — антиоксиданты, которые, вступая в контакт с витаминами и минералами, мешают организму их полностью усвоить. Выход из ситуации прост — перед приготовлением замочите зёрна и бобы на ночь (или хотя бы на пару часов) в воде. Во-первых, это поможет избавиться от части фитатов, а во-вторых, упростит работу желудку и кишечнику. И не волнуйтесь: все полезные вещества (среди которых цинк и железо) при этом никуда не пропадут, а наоборот, только лучше и быстрее усвоятся организмом.