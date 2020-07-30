Названы популярные продукты, способные навредить щитовидной железе

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Капуста, овощные смузи, некоторые виды рыбы, колбасные изделия – целый ряд популярных продуктов может хрупкой и чувствительной щитовидной железе.Специалисты напоминают, что образ жизни влияет на состояние щитовидки, и некоторые популярные продукты, способны ей навредить, спровоцировать развитие нарушений. Ими были названы такие продукты, об этом пишет издание «Домашний очаг».Эксперты указали на водоросли и морскую капусту, содержащие много йода. При наличии гипертиреоза или когда гормоны щитовидки достигают верхней границы нормы, такие продукту лучше не есть, чтобы избежать сверхактивности железы.Капуста и все другие овощи семейства крестоцветных богаты специфическими веществами, которые могут влиять на способность щитовидной железы перерабатывать йод, вредить ей. Но это касается только сырых овощей, пояснили ученые.Также, по их словам, нужно быть очень осторожными с таким популярным продуктом как смузи. Овощи и зелень, перемолотые в жидкость, моментально усваиваются, при этом содержат компоненты, способные замедлить функцию железы.Еще один популярный продукт, способный навредить органу, – это искусственные подсластители. Они негативно воздействуют на микрофлору кишечника, что плохо сказывается на функционировании щитовидки.Способствует ее дисфункции и обработанное мясо. В продуктах из него часто содержатся добавки каррагенан и полисорбат 80, способные активизировать механизмы, запускающие развитие аутоиммунных заболеваний, включая болезни этого органа.Рыба, конкретно тунец, скумбрия, отличаются высокими дозировками ртути, поглощаемой щитовидкой и способной в ней копиться. Это увеличивает вероятность тиреоидита Хашимото , при котором иммунная система атакует щитовидную железу, способствуя ее разрушению.Помимо того, железе вредит избыток соли, и медики рекомендуют контролировать потребление продуктов, содержащих скрытую соль – таковым, например, может оказаться хлеб, полуфабрикаты, соусы, многие другие часто покупаемые в супермаркетах.