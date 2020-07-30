5 причин завести чайный гриб в банке

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Чайный гриб в трехлитровой банке, в которую сливался остывший чай, был одним из немногих источников витаминов в советские и постсоветские годы, но со временем его вытеснили другие напитки. Сегодня чайный гриб больше известен под названием комбуча (kombucha) и очень популярен на Западе благодаря своим полезным свойствам.Совсем необязательно заводить чайный гриб дома, если вам не хочется возиться с ним, в магазинах комбуча продается в бутылках с разными вкусами. Однако напиток будет гораздо полезнее, если готовить его дома, поскольку вы сможете контролировать количество сахара в нем. Для этого необходимо купить в интернете чайный гриб или попросить его у знакомых. Затем нужно залить его небольшим количеством готового напитка и «покормить» сладким чаем. Вы можете взять улун, пуэр, зеленый, но лучше всего использовать старый добрый черный чай, который содержит оптимальное количество необходимых вещей. Но ни в коем случае не используйте чай с бергамотом и другими маслянистыми добавками, а также кофе, иначе гриб заболеет и погибнет.Чтобы напиток был сладким, лучше всего использовать обычный сахар. Любой сахарозаменитель, в том числе мед, очень вреден для чайного гриба. Напиток готовится 5-10 дней, готовый продукт можно хранить в холодильнике.Чем же полезен чайный гриб?Он является потенциальным источником пробиотиковПробиотики — это живые микроорганизмы, которые снабжают кишечник полезными бактериями, необходимыми для нормального пищеварения. Комбуча изготавливается путем добавления определенных штаммов бактерий, дрожжей и сахара к чаю. В процессе ферментации растет количество полезных бактерий.Научных доказательств пробиотической пользы чайного гриба пока не найдено, однако он как минимум содержит несколько видов молочных бактерий, полезных для организма.Комбуча — бесценный источник антиоксидантовАнтиоксиданты выполняют роль щита в нашем организме. Это вещества, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов — неустойчивых молекул, которые проникают в организм из загрязненного воздуха.Комбуча, особенно приготовленная на зеленом чае, оказывает антиоксидантное действие на организм. Исследования на крысах показали, что регулярное употребление напитка из чайного гриба снижает действие токсичных химических веществ на печень до 70%.Чайный гриб может бороться с вредными бактериямиВо время ферментации чайного гриба образуется уксусная кислота, которая уничтожает многие потенциально вредные микроорганизмы. Комбуча, приготовленная из черного или зеленого чая, обладает сильными антибактериальными свойствами, особенно против вредных бактерий, а также грибков рода Candida, вызывающих молочницу.Комбуча может снизить риск сердечно-сосудистых заболеванийИсследования на крысах показали, что чайный гриб может всего за 30 дней значительно улучшить два маркера сердечно-сосудистых заболеваний: «плохой» холестерин и «хороший» ЛПНП (липопротеины низкой плотности).Известно также, что у людей, которые регулярно пьют зеленый чай, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 31% ниже, чем у других. Комбуча, приготовленная из зеленого чая, сохраняет всего его полезные свойства.Чайный гриб полезен при диабете 2 типаЕще одно исследование, проведенное на крысах, больных диабетом, показало, что комбуча замедляет усвоение углеводов, что снижает уровень сахара в крови. Напиток также улучшил работу печени и почек у животных.Комбуча, приготовленная из зеленого чая, также полезна для диабетиков, поскольку этот напиток снижает уровень сахара в крови. Кроме того, это отличная профилактика диабета, поскольку потребление зеленого чая снижает риск возникновения этого заболевания на 18%.Имейте в виду, что загрязненный или перебродивший чайный гриб не только теряет все свои полезные свойства, но и может нанести вред здоровью, поэтому за ним нужен тщательный уход.