Витамин B3 может помочь при глаукоме

Первое в мире клиническое исследование, проведенное Центром глазных исследований Австралии, показало, что витамин B3 (никотинамид) может играть важную роль в защите от повреждения нервных клеток, которое приводит к слепоте при глаукоме.Результаты исследования, проведенного под руководством профессора Джонатана Кроустона и доктора Флоры Хуэй из Центра глазных исследований Австралии были представлены в журнале Clinical and Experimental Ophthalmology. Ученым удалось зафиксировать «значительное улучшение» зрительной функции у пациентов с глаукомой, которые получали ежедневную высокую дозу никотинамида (3 г) в течение 12 недель в дополнение к их регулярному лечению для снижения глазного давления.Доктор Флора Хуэй заявляет, что теперь необходимо провести более масштабное международное исследование, чтобы определить, можно ли добиться улучшения, показанного в этой работе, в течение более длительного периода времени для уменьшения прогрессирования глаукомы.«Впервые мы показали, что ежедневные высокие дозы витамина B3 могут привести к ранним и значительным улучшениям у пациентов, которые также получают традиционные методы лечения для снижения глазного давления», - подчеркивает доктор Хуэй. «Витамин B3 обладает потенциалом в качестве клинической добавки для поддержки пациентов, которые получают лечение глаукомы. Он безопасен и хорошо переносится».