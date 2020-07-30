Витамин B3 может помочь при глаукоме
Результаты исследования, проведенного под руководством профессора Джонатана Кроустона и доктора Флоры Хуэй из Центра глазных исследований Австралии были представлены в журнале Clinical and Experimental Ophthalmology. Ученым удалось зафиксировать «значительное улучшение» зрительной функции у пациентов с глаукомой, которые получали ежедневную высокую дозу никотинамида (3 г) в течение 12 недель в дополнение к их регулярному лечению для снижения глазного давления.
Доктор Флора Хуэй заявляет, что теперь необходимо провести более масштабное международное исследование, чтобы определить, можно ли добиться улучшения, показанного в этой работе, в течение более длительного периода времени для уменьшения прогрессирования глаукомы.
«Впервые мы показали, что ежедневные высокие дозы витамина B3 могут привести к ранним и значительным улучшениям у пациентов, которые также получают традиционные методы лечения для снижения глазного давления», - подчеркивает доктор Хуэй. «Витамин B3 обладает потенциалом в качестве клинической добавки для поддержки пациентов, которые получают лечение глаукомы. Он безопасен и хорошо переносится».
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