Выучить назубок: 5 продуктов для укрепления зубов и десен

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Пандемия COVID-19 многих лишила возможности своевременно получать стоматологическую помощь, поэтому сейчас как никогда важно позаботиться о здоровье полости рта. Мы знаем как минимум о пяти продуктах, которые помогут избавить вас от многих проблем с зубами и деснами.Помните, что регулярная гигиена полости рта и полезные продукты не помогут минимизировать последствия от употребления пищи с высоким содержанием углеводов и сахара. Ешьте побольше продуктов с высоким содержанием клетчатки и питательных веществ, таких как кальций, фосфор и магний.Какао-крупкаФактически это шоколад в чистом виде, без сахара и других примесей. Какао-крупка — бесценный источник магния и других полезных химических веществ, необходимых для здоровья полости рта. В прошлом году ученые провели исследование и выяснили, что этот продукт помогает уничтожить бактерии, которые вызывают кариес.Приятный бонус: в какао-крупке содержится масло какао, которого нет в порошке. Перемолов ее в кофемолке вы можете сварить какао с очень насыщенным вкусом.Сыр и сливочное маслоМолочные продукты во многом полезны благодаря тому, что коровы питаются травой. Фермент, который содержится в организме многих млекопитающих, но не у человека, создает в пищеварительной системе животных витамины К1 и К2. Продукты с высоким содержанием витамина К2 , к которым относятся также паштет из гусиной печени, яйца и куриной печени, поддерживают здоровье зубов. Кроме того, многие из этих продуктов также богаты фосфором — питательным веществом, необходимым для зубов.Жирные сорта рыбыЛосось, форель, тунец, скумбрия, треска являются важных компонентом здорового питания благодаря высокому содержанию витамина D. Этот питательный элемент необходим практически для всего организма, в том числе — для предотвращения разрушения зубной эмали.Взаимодействуя вместе с витаминами А и К2, витамин D способствует усвоению кальция, необходимого для укрепления зубной эмали. Дефицит любого из этих питательных веществ может привести к ослаблению эмали.Эти сорта рыбы также богаты жирными полиненасыщенными кислотами Омега-3, которые поддерживают здоровье десен и уменьшают симптомы пародонтита — одного из самых распространенных заболеваний десен. Если ваши десна кровоточат во время чистки зубов, попробуйте увеличить потребление Омега-3.Листовая зеленьЗелень содержит полезные пребиотики — неперевариваемые пищевые волокна, которыми питаются здоровые бактерии полости рта. Пекинская капуста, шпинат, мангольд и руккола богаты минералами, укрепляющими зубы.Грейпфрут и апельсиныКислая пища может оказывать негативное влияние на зубы, но при умеренном потреблении апельсин и грейпфрут очень полезны для здоровья полости рта. Они содержат высокую концентрацию витамина С, который укрепляет кровеносные сосуды и соединительную ткань. Одно из исследований показало, что после двух недель ежедневного употребления грейпфрутов значительно сокращается кровоточивость десен.