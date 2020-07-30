Для избавления от лишнего веса надо есть фисташки

Новое исследование изучило воздействие фисташек на массу тела. Эти орехи быстро приводят к уменьшению лишнего веса и объема талии у людей с ожирением.Сразу несколько исследований связывали регулярное употребление орехов с уменьшением индекса массы тела и снижением веса у взрослых людей. Поскольку орехи богаты белками, волокнами и микронутриентами, одновременно имея малое количество насыщенных жирных кислот, их часто рекомендуют включать в питание. Однако большее количество так называемых «ореховых исследований» оценивали воздействие миндаля и грецких орехов, игнорируя фисташки. А ведь именно здесь содержится максимально высокий уровень гамма-токоферола, витамина К, калия, фитостеролов, бета-каротина и лютеина, по сравнению с другими орехами.Новое исследование восполнило этот пробел и оценило эффект фисташек на массу тела. Употребляющие эти орехи люди быстро снижали вес и объём талии. Исследование опубликовано в журнале Nutrients. Оно показало, что если не имеющие диабета люди с лишним весом и ожирением потребляют по 42 г фисташек ежедневно в течение 4 месяцев, то их вес и объём талии сокращаются намного быстрее, чем в контрольной группе без фисташек. В первой группе добровольцев также отмечено существенное уменьшение артериального давления, рост объема волокон в рационе, а также снижение числа поглощаемых сладостей.Это делает фисташки незаменимой частью рациона людей, стремящихся избавиться от лишнего веса. Кроме того, в этих орехах масса дополнительных преимуществ для здоровья, что делает их одним из выдающихся суперпродуктов, как подчеркивают исследователи.