Названы опасные свойства парацетамола

С ним нужно быть осторожнее.В доме каждого наверняка найдется коробочка с парацетамолом, ведь это отличное средство от головной боли и температуры. Парацетамол считается самым распространенным и безопасным обезболивающим препаратом в мире. Но действительно ли он такой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.Парацетамол (ацетаминофен) присутствует на фармацевтическом рынке в виде сотен торговых наименований, в десятках различных лекарственных форм и дозировок. Панадол, рапидол, эффералган, тайленол, пиарон, а также популярные комбинированные препараты солпадеин, доларен или американский викодин – везде присутствует парацетамол.Парацетамол применяют при мышечных и головных болях, при боли в спине и простудных заболеваниях, менструальных болях, артрите и множестве других заболеваний и состояний. Если верить статистике Ассоциации потребителей продуктов для здоровья США, то более 52 миллионов американцев хотя бы раз в неделю пьют парацетамол. А торговых наименований парацетамола в аптеках США насчитывается ни много ни мало – свыше 600!В рекомендуемых терапевтических дозах парацетамол считается самым безопасным из ОТС-препаратов.В отличие от 90% других обезболивающих, принадлежащих к группе НПВС (нестероидных противовоспалительных средств), парацетамол не связан с риском желудочно-кишечных или сердечнососудистых осложнений. Миллионы людей с гастритом, язвой желудка и коронарной болезнью сердца могут без опаски принимать парацетамол. Именно в этом кроется один из секретов его популярности.Более того, западные фармакологи утверждают, что ацетаминофен – один из самых безвредных анальгетиков для беременных. Исследование 2010 года, проведенное сотрудниками ЦКЗ США, не выявило даже незначительного повышения риска врожденных пороков развития при употреблении парацетамола в I триместре беременности.Но профессионалы понимают, что абсолютно все медикаменты сопряжены с тем или иным риском.В прошлом году издание Annals of the Rheumatic Diseases сообщало, что «потенциальные побочные эффекты ацетаминофена сильно недооцениваются», а некоторые научные исследования раскрывают связь между приемом популярного анальгетика, сердечнососудистой заболеваемостью и смертностью. Фатальная связь, о которой мы почти ничего не знаем.