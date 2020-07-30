Мало железа – плохо. Много – опасно

Железо — один из важнейших для жизнедеятельности минералов. Он необходим для передачи кислорода в ткани организма, участвует в образовании ДНК и синтезе гемоглобина. Дефицит железа приводит к анемии, а избыток может стать причиной целого ряда тяжелых заболеваний.Из-за чего происходит избыток железа?Чаще всего избыток железа возникает из-за генетических причин: некоторые люди являются носителями гена, вызывающего накопление железа. В большинстве случаев этот ген не дает о себе знать, но примерно у 10% он может вызвать гемохроматоз, который также называют «кельтской болезнью», так как больше всего ей подвержены ирландцы. Как правило, это заболевание проявляется после 40 лет.Избыток железа могут также вызвать высокое потребление мяса, витамина С, витаминно-минеральных комплексов, алкоголизм. Поскольку больше всего железа накапливается в печени, поджелудочной железе и сердечной мышце, повышенный уровень этого вещества может стать причиной гепатита, цирроза, сахарного диабета и сердечных патологий.Недавно ученые Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) выяснили, что повышенный уровень железа может повлиять на продолжительность жизни. Ученые проанализировали генетические данные около 49 000 человек методом поиска однонуклеотидных полиморфизмов (SNP). Затем выявленные SNP сопоставили с большим объемом информации о продолжительности жизни более чем миллиона человек.«Повышенный уровень железа может уменьшить продолжительность жизни», - пишут авторы, отмечая, что использование этого открытия в клинической практике потребует дальнейших исследований. Особенно важно изучить влияние препаратов с содержанием железа на здоровье людей с нормальным уровнем этого вещества в крови.Как распознать симптомы «железной болезни» и что делатьПризнаки избытка железа легко спутать с симптомами гепатита:пожелтение кожи, белков глаз, неба и языка;увеличение печени;нарушения сердечного ритма;возможна пигментация в необычных местах, например, на ладонях или в области подмышек.Чтобы определить уровень железа в крови, потребуется биохимический анализ в крови. Гемохроматоз лечится специальными препаратами и только по врачебным предписаниям. В отдельных источниках одним из способов облегчения симптомов до относительно недавнего времени называлась флеботомия, однако в научной среде преобладает скепсис относительно такого архаичного и небезопасного метода “лечения” и в широкой практике он не используется.Вот что советуют врачи для профилактики избытка железа, в том числе для людей, имеющих такую предрасположенность:Следите за уровнем железа в крови с помощью биохимического анализа. Гемохроматоз очень часто не дает о себе знать до 40 лет, и чем раньше вы узнаете о том, что у вас есть проблемы с избыточным накоплением железа, тем лучше.Уменьшите количество красного мяса в своем рационе;Не принимайте мультивитамины с минералами и препараты железа «для профилактики» без назначения врача