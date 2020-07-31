Как определить симптомы лактозной недостаточности у взрослого

Наверное, вы замечали, что в последнее время люди стали все чаще отказываться от употребления молочных продуктов. Дело в том, что у взрослых людей лактоза в принципе усваивается с трудом. Это связано с тем, что чем старше становится человек, тем меньше в его организме фермента лактазы, который помогает расщепить молочный сахар. «Рамблер» выяснил, как можно определить, что у вас не усваивается молоко.Проблемы с желудкомЕсли вы замечали, что после выпитого латте, у вас урчит или болит живот, появляется вздутие или диарея — стоит задуматься о непереносимости лактозы. Иногда понос может начаться через 30 мин или несколько часов после приема пищи, содержащей лактозу. Стул будет водянистым и пористым. Опасно это тем, что при долгом игнорировании проблемы, к кишечным проблемам добавляется обезвоживание.Вторичная недостаточностьЕсли не выявить лактозную недостаточность вовремя, а потом подхватить какую-то болезнь, например, грипп или ротавирусную инфекцию, то недостаточность может стать «вторичной». То есть перейти в более тяжелую форму и добавить к текущему заболеванию дополнительные неприятные симптомы. Они могут сохраняться и после выздоровления.Именно поэтому человек может не догадываться, что причина в лактозе и списывать недомогание на другие заболевания (аллергию, гастрит, язву или нервные расстройства).Как определитьЧтобы узнать наверняка о том, как усваивается лактоза в организме достаточно сдать анализ крови и мочи на галактозу или анализ кала на углеводы. Также возможно определить количество галактозы (моносахарид класса гексоз, который есть в составе дисахарида лактозы и других полисахаридов) в моче с помощью индикаторных полосок.Что можно естьВ твердых сырах, сливочном масле, жирных сливках и сладкой молочной продукции содержится самый низкий процент лактозы. Поэтому люди с непереносимостью могут спокойно есть мороженое и сгущенку. При этом молоко, колбаса, шоколад, хлебобулочные издения и соусы могут вызывать самые неприятные реакции организма.