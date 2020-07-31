Названы симптомы отравления арбузами с нитратами

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После употребления арбузов с нитратами могут возникнуть нешуточные проблемыНа рынках Украины активно продают арбузы, и многие люди думают, что чем позднее начинать лакомиться бахчевыми, тем меньше риск купить ягоду с нитратами. Но это не так, ведь все зависит от добросовестности производителя, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.Так, доктор сельскохозяйственных наук Оксана Сергиенко, заведующая отделом Института овощеводства и бахчеводства НААНУ, говорит, что появление бахчевых в июле на рынках — норма. Дело в том, что сейчас у нас активно выращивают раннеспелые гибриды бахчевых. А их вегетационный период от 65 до 80 суток, поэтому они созревают уже к средине лета. Причем такие гибриды бахчевых можно успешно культивировать без избытка агрохимикатов«Содержание нитратов зависит от добросовестности и профессионализма производителя. Также замечу, что избыток нитратов может быть и в июльских, и августовских бахчевых, поэтому не стоит думать, что все арбузы или дыни в августе — свободные от этих веществ», — говорит Сергиенко.Максимально же допустимым содержанием нитратов в арбузах является 60 мг на 1 кг. Ученая советует попросить у продавца соответствующий сертификат о том, что продукция безопасна.Что делать при отравлении нитратами, и какие симптомы указывают на этоЕсли же вам «повезло» съесть перенасыщенный нитратами арбуз, то уже через 4-6 часов у вас появятся неприятные симптомы:признаки отравления: тошнота, сильное слюноотделение, рвота,понос, общая слабость, головокружение, нарушение координации движений вплоть до потери сознания.Это говорит о том, что в ваш организм попали азотные соединения. В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу.