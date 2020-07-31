Раскрыто, от каких патологий спасают листья берез

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой фитотерапии ИВМ РУДН, руководитель учебно-оздоровительного центра при НАНМ Елена Корсун, провизор Ольга Зорина и врач Алена Парецкая в интервью газете «Комсомольская правда» рассказали о лечебных свойствах березы и противопоказаниях.Часто высушенные листья березы применяются для профилактики или сопутствующего лечения различных патологий, отметили специалисты.Так, фито-сборы с березовым листом используются при хронических воспалительных процессов почек, цистите, нефрите. А также для предупреждения этих недугов.Растение применяют в качестве одного из средств для лечения мочекаменной болезни.«Листья используют при выведении избытка жидкости при отечности, а также при растворении почечных камней. Но все эти манипуляции должны производиться под руководством врача», — предупредили специалисты.Среди противопоказаний для использования березы: аллергия на пыльцу дерева, поражение пищеварительного тракта на стадии обострения, а также инфекции мочевой системы в остром периоде.