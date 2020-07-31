Раскрыто, от каких патологий спасают листья берез
Часто высушенные листья березы применяются для профилактики или сопутствующего лечения различных патологий, отметили специалисты.
Так, фито-сборы с березовым листом используются при хронических воспалительных процессов почек, цистите, нефрите. А также для предупреждения этих недугов.
Растение применяют в качестве одного из средств для лечения мочекаменной болезни.
«Листья используют при выведении избытка жидкости при отечности, а также при растворении почечных камней. Но все эти манипуляции должны производиться под руководством врача», — предупредили специалисты.
Среди противопоказаний для использования березы: аллергия на пыльцу дерева, поражение пищеварительного тракта на стадии обострения, а также инфекции мочевой системы в остром периоде.
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