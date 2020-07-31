5 лучших средств от зуда в глазах

Если у вас чешутся глаза, не стоит тереть их пальцами, тем самым вы только усугубите ситуацию. Лучше попробуйте простые и весьма эффективные домашние средства.Сок Алоэ Вера. Смешайте две столовых ложки геля Алоэ Вера (60 г) с четвертью чашки воды (62 мл) и четырьмя кубиками льда в блендере. Макните в получившийся раствор ватными шариками и нанесите на веки этот компресс, который необходимо убрать через 10 минут. По мере необходимости повторяйте процедуру дважды в день.Семена кориандра. Эта специя обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, помогающими быстро избавиться от зуда в глазах, особенно если он вызывается инфекцией. Кроме того, у семян кориандра имеются увлажняющие свойства, позволяющие противостоять сухости и усиливать выработку слёз. Вскипятите чашку воды, добавьте туда одну столовую ложку семян кориандра. Когда всё это охладится, процедите полученный раствор и промывайте им глаза. Также можно закапать две или три капли жидкости прямо в глаза через пипетку.Раствор ромашки. Одну чашку воды (250мл) вскипятите, добавьте две столовых ложки цветков ромашки (20г), оставьте эту жидкость при комнатной температуре на какое-то время или поставьте в холодильник, если вы предпочитаете более прохладные компрессы. Используйте ватные шарики, которые необходимо наносить на веки.Холодное молоко и розовая вода. Смешайте четверть чашки холодного молока с одной чайной ложкой розовой воды. Опять-таки используйте ватные шарики, которые надо класть на закрытые глаза. Оставляйте их там на 10-15 минут.Семена фенхеля. Прекрасное средство для восстановления здоровья глаз при каком-либо зрительном стрессе или повышенной сухости. Семена фенхеля обладают противовоспалительными свойствами. Заварите одну столовую ложку семян в чашке с кипящей водой и дайте ей остыть. Макайте ватные шарики и помещайте их на веки. Оставляйте на 15 минуты, повторяйте дважды в день.