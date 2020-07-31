Коронавирус адаптировался к человеческому организму и стал более заразным

Коронавирус SARS-CoV-2 адаптировался к организму человека и стал более заразным. При этом, коронавирус, как предположили специалисты Политехнического университета Гонконга, перестал мутировать. Статья по теме, как пишет информационное агентство РИА Новости, появилась в издании South China Morning Post.Гонконгские ученые изучили биологические образцы, взятые у пациентов из разных очагов инфицирования COVID-19 с конца июня. Исследователи обнаружили генетическую идентичность коронавируса в образцах, которые были отобраны в начале третьей волны эпидемии и в более поздние периоды."Коронавирус мутировал во время первой и второй вспышек, когда мы занимались подобными исследованиями. На этот раз мы получили иные результаты. Это может означать, что вирус адаптировался к человеческому организму и перестал мутировать. Другое возможное объяснение — все люди, образцы которых мы изучили, заразились в одном и том же месте примерно в одно время. Но это весьма маловероятно", — говорит Джилман Сиу, один из авторов исследования.Профессор Дэвид Хуэй из Китайского университета тоже полагает, что коронавирус приспособился к организму человека и стал более заразным, чем в начале пандемии. Но окончательные выводы на этот счет, как отметили ученые, делать пока рано — нужны дополнительные исследования.