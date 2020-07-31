Эти продукты вызывают больше всего отравлений летом

Летом риски вырастают.Яйца, мясо, рыба и моллюски – продукты, которые вызывают летом наибольшее количество отравлений. При этом более 50 % случаев являются следствием неправильных манипуляций, методов консервации и хранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.Повышение температуры в летний период создает идеальные условия для размножения бактерий, вирусов и микробов, содержащихся в пище.Самые распространенные из них:Сальмонелла, скрытая в сырых или недоваренных яйцах, мясе или продуктах, которые подвергались воздействию комнатной температуры в течение нескольких часов.Кишечная палочка, присутствующая в мясе, молоке и свежих сырых продуктах.Листерия моноцитогенес, которая влияет на готовые к употреблению охлажденные продукты, такие как сырое молоко или овощи.Хотя тяжесть и разнообразие симптомов, вызванных пищевым отравлением, отличаются в зависимости от количества съеденной пищи, наиболее частыми являются тошнота, рвота, диарея и слабость. Они появляются через 2-6 часов после употребления, но в редких случаях – спустя сутки.Продукты, которые вызывают больше всего отравленийРыба и моллюскиКогда дело касается пищевого отравления, рыба, как правило, не первый продукт, который приходит в голову. Тем не менее Организация потребителей и пользователей (OCU) указывает, что она становится причиной 9 % случаев. Употребление ее в виде суши, сашими или севиче увеличивает риск заражения анисакисом.Чтобы избежать «неприятностей», рыбу необходимо хорошо вымыть, выпотрошить и хранить каждый кусочек при температуре 0-3 °C, пока не придет время готовить. Тем, кто предпочитает есть ее в сыром виде, рекомендуется заранее заморозить, чтобы избежать токсичности анисакиса. Это поможет устранить личинки указанного паразита.С другой стороны, морепродукты также вызывают многочисленные отравления. Опасность возрастает, когда ракообразные употребляются в сыром виде или при попадании в организм раковинных моллюсков, так как в них концентрируется больше бактерий.Яйца и продукты, которые их содержатЯйца вызывают 23 % пищевых отравлений. Бактерия сальмонелла, которая находится в кишечнике и фекалиях животных, может загрязнять скорлупу. Таким образом, если яйца или какой-либо продукт, который их содержит (лепешки, соусы или майонез), не будут должным образом сохранены или обработаны, появится риск отравления.Чтобы избежать этого, яйца рекомендуется мыть очень тщательно. Продукты, в которых они присутствуют, не стоит оставлять более двух часов без холодильника. Что касается деликатных соусов, таких как домашний майонез, их необходимо употреблять в течение 24 часов после приготовления.Куриное мясоЭтот вид белого мяса становится причиной 5 % отравлений, которые проявляются в виде рвоты, тошноты и слабости. Сальмонелла и кампилобактер – это те бактерии, которые их вызывают.Соблюдение необходимого времени приготовления мяса, избегание перекрестного заражения кухонными инструментами и отказ от употребления сырых или полуобработанных продуктов – главные советы, чтобы избежать отравления.