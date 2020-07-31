Ароматный, но не бодрящий — зачем пить кофе без кофеина?

Этот продукт пользуется большой популярностью у людей, которые не представляют свое утро без чашки ароматного кофе, но им противопоказан кофеин, либо они не хотят его употреблять по личным убеждениям. Действительно ли полезен кофе, который не содержит известный психостимулятор?Отметим, что декаф — это не особый сорт кофе, для его приготовления берут обычные кофейные зерна и удаляют 97% кофеина, а по стандартам Евросоюза — 99,9%. Напиток сохраняет свои пищевые качества, вкус и аромат, но теряет свой стимулирующий и бодрящий эффект, который есть у обычного кофе.Существуют несколько методов декофеинизирования, и как правило, этот процесс начинается с обработки необжаренных кофейных зерен паром. После этого их помещают в раствор, который экстрагирует кофеин, оставляя при этом другие важные вещества. В том числе антиоксиданты, которые выполняют в организме роль щита от воздействия загрязненного воздуха.Декаф рекомендуется людям, которым противопоказан кофеин в связи с приемом некоторых рецептурных препаратов, а также тем, кто имеет проблемы со сном или страдает повышенной тревожностью. Потребление кофеина стоит ограничить беременным и кормящим женщинам, детям и подростком.Однако перейти на этот вид кофе может любой, кто хочет сократить потребление кофеина — например, вы ежедневно пьете много кофе и опасаетесь, что избыток этого психостимулятора негативно отразится на вашем здоровье. Вы также можете спокойно выпить чашку кофе перед сном, не опасаясь бессонницы.Стоит заметить, что польза для здоровья этого напитка изучена гораздо меньше, чем от обычного кофе, однако у него есть несколько очевидных преимуществ:Он снижает риск возникновения диабета 2 типа, заболеваний печени и смерти от инсульта и болезней сердцаУченые связывают употребление кофе, как обычного, так и без кофеина, со снижением риска развития диабета 2 типа до 7%. Это в частности говорит о том, что защитный эффект создает не только кофеин, но и другие вещества, содержащиеся в этом напитке.Влияние декафа на функцию печени пока мало изучено, однако одно исследование выявило связь между употреблением этого напитка с пониженным уровнем ферментов печени, повышение которых свидетельствует о различных заболеваниях.Употребление этого напитка также было связано с небольшим, но значительным снижением риска преждевременной смерти, а также смерти от инсульта или болезней сердца.Может снизить риск возрастных нейродегенеративных заболеванийИсследования показали, что кофе без кофеина может защитить нейроны мозга, что потенциально предотвращает развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона.Ученые предполагают, что это может быть связано с хлорогеновой кислотой, которая содержится в кофе.Реже вызывает изжогу и снижает риск рака прямой кишкиУченые выяснили также, что употребление двух и более чашек кофе без кофеина на 48% снижает риск развития рака прямой кишки.Декаф имеет еще одно важное преимущество: в отличие от обычного кофе, он гораздо меньше вызывает кислотный рефлюкс, сопровождающийся изжогой и отрыжкой - это один из самых распространенных побочных эффектов. Кофе без содержания кофеина значительно уменьшает эти симптомы.