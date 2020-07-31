Медики назвали 3 продукта, помогающие эффективно убрать жир на животе

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Медики назвали три продукта, которые помогают эффективно убрать жир на животе. При излишних складках под угрозой оказываются печень, кишечник и желудок, вероятны различные осложнения.Массивные жировые отложения в районе талии опасны тем, что они находятся рядом с жизненно важными органами. Излишний висцеральный жир способен вызвать инсульт, инфаркт и рак. Для того, чтобы не подвергать своё здоровье опасности, диетологи советуют включить в свой рацион хумус, сельдерей и яйца. Последние эффективно помогают предотвратить ощущение голода и не допустить переедание, в тоже время в них много белка. Употребление за завтраком двух яиц обеспечивает уменьшение жировых отложений на животе на 6%, причём объём талии сокращается на 34% в сравнении с теми, кто предпочитает вредную еду. Хумус богат клетчаткой, при его ежедневном употреблении талия становится меньше на 8% в сравнении с теми, кто его не ест.Далее следует сельдерей, богатый кальцием, электролитами, клетчаткой и витамином C. Переваривание данного растения является энергозатратным, что стимулирует обмен веществ. В результате процесс пищеварения становится более активным, из организма выводится переработанный жир.