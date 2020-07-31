Мифы о похудении, из-за которых ваш вес не будет снижаться

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Борьба с лишним весом это всегда сложная задача, которую нужно решать комплексно. Каких только не советуют способов для быстрого похудения без диет и спорта! Но работают ли они?Есть мнение, что для похудения полезно снизить количество жидкости. Такой метод вряд ли поможет похудеть, а еще и грозит навредить здоровью, уверяют диетологи. Дело в том, что вода в довольно большом количестве нужна для нормальной работы всего организма, в том числе и процессов метаболизма. Из-за недостатка жидкости метаболизм замедлится и вес не будет снижаться. Кроме того, вы рискуете получить проблемы со здоровьем, в частности, недостаток жидкости провоцирует повышение вязкости крови.Жировая ткань действительно накапливает жидкость, но риски выше, чем эффект, который вы получите, устроив себе обезвоживание. К тому же, эффект будет кратковременным – вода снова вернется, как только вы начнете употреблять нормальное количество жидкости.Совет «не есть после 18:00» имеет смысл, только если вы ложитесь спать в 21:00. Диетологи рекомендуют ужинать за 2-3 часа до сна. Если перерыв будет дольше, вы проголодаетесь. Тогда варианта два – либо перекусить, либо собрать волю в кулак и терпеть до утра. В таком случае могут быть не только ночные походы к холодильнику, но и проблемы со сном – когда организму нужна пища, заснуть довольно сложно. То есть, вам просто нужно просчитать подходящий интервал, чтобы ужинать за 2-3 часа до отхода ко сну, и можно считать этот совет работающим.БАДы и всевозможные чаи для похудения имеют две стороны медали: среди них действительно могут быть безопасные средства, которые помогут в процессе похудения и поддержат организм. Но многие из них могут причинить серьезный вред. Помните, даже абсолютно натуральные ингредиенты в составе не означают безопасность средства. Лекарственные травы применяются в строгой дозировке, некоторые из них при превышении нормы способны вызвать нежелательные и даже опасные эффекты. Поэтому перед применением средства для похудения обязательно изучите возможные риски и посоветуйтесь с врачом.Еще один миф о похудении гласит, что нужно убрать из рациона «буквально все» и питаться только определенными продуктами. На самом деле не только для похудения, но и для организма в целом, важно сбалансированное питание с нормальной калорийностью. Поэтому ключ к успеху – правильное питание. Диетологи уверенны, что успешное похудение на 80% зависит от питания и на 20% — от физических нагрузок.Строгие и монодиеты можно применять только после консультации с врачом. Стоит помнить, что они скудны по разнообразию продуктов и не смогут удовлетворить потребности организма, поэтому сидеть на строгой диете постоянно нельзя.Последний миф, о котором мы сегодня поговорим – об уходе веса. Да, есть случаи, когда человек сбрасывает за месяц десять и даже больше килограммов. Но резкое изменение веса не слишком хорошо сказывается на организме и могут появиться растяжки. Нормальным считается сбрасывать около пяти килограммов за месяц.Скорость ухода веса зависит и от ваших изначальных данных – если лишнего веса у вас немного, худеть вы будете медленнее, чем обладатель большего «багажа» при других равных условиях. Не стоит расстраиваться и опускать руки – может быть и не сразу, но у вас обязательно получится.