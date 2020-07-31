Ученые назвали продукт, отвечающий за здоровье сосудов

Позаботьтесь о своих сосудах.Гранаты способны разблокировать артерии, сжигая жир и усиливая приток крови, отмечает The Times of India. В гранате содержатся антиоксиданты, полифенолы, очищающие сосуды от жировых отложений. Также полифенолы помогают сосудам расширяться и сокращаться, чтобы поддерживать нормальный кровоток, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.Соединения спасают от отвердевания сосудов, грозящего сердечными приступами. Также ряд исследований говорит: гранаты убивают клетка рака груди, при этом, не трогая здоровые. Еще они снижают уровень липопротеинов низкой плотности («вредного холестерина») и повышают показатели липопротеинов высокой плотности («полезного холестерина»).Они показаны людям с высоким кровяным давлением, ведь гранаты его сбивают. А гранатовый сок полезен для зубов, так как он предотвращает образование налета, и для активных людей — гранат тормозит изнашивание хрящевой ткани, с которым нередко сталкиваются не только пожилые люди, но и спортсмены.