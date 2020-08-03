Диетолог Денисова рассказала о пользе и вреде майонеза и сметаны
В России майонез и сметана являются популярными соусами. Диетолог рассказала, что каких-то преимуществ друг перед другом они не имеют – оба могут быть как полезны, так и вредны.
К примеру, исходные продукты майонеза являются полезными, обратила внимание специалист. По словам Денисовой, современная диетология не считает майонез однозначно вредным продуктом – даже несмотря на его высокую калорийность.
«Съедая салат с майонезом, мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке», - рассказала диетолог.
Что касается сметаны, ее польза, как у других кисломолочных продуктов, связана с пробиотиками, улучшающими состояние кишечной флоры, а также с наличием белка. Однако она полна и насыщенных жиров, которые необходимо ограничивать в питании из-за их вредного влияния на состояние сосудов и содержание холестерина.
«Прежде всего, проблема не в отдельных соусах, а в том, в каком количестве они съедаются», - сказала специалист.
Денисова заявила, что без вреда для здоровья эти соусы можно употреблять один-два раза в неделю.
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