Диетолог Денисова рассказала о пользе и вреде майонеза и сметаны

Врач-диетолог, сотрудник «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Наталья Денисова отметила, что считать майонез или сметану исключительно полезным либо вредным продуктом нельзя, два продукта обладают своими плюсами и минусами. Диетолог рассказала об этом в интервью радио Sputnik.В России майонез и сметана являются популярными соусами. Диетолог рассказала, что каких-то преимуществ друг перед другом они не имеют – оба могут быть как полезны, так и вредны.К примеру, исходные продукты майонеза являются полезными, обратила внимание специалист. По словам Денисовой, современная диетология не считает майонез однозначно вредным продуктом – даже несмотря на его высокую калорийность.«Съедая салат с майонезом, мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке», - рассказала диетолог.Что касается сметаны, ее польза, как у других кисломолочных продуктов, связана с пробиотиками, улучшающими состояние кишечной флоры, а также с наличием белка. Однако она полна и насыщенных жиров, которые необходимо ограничивать в питании из-за их вредного влияния на состояние сосудов и содержание холестерина.«Прежде всего, проблема не в отдельных соусах, а в том, в каком количестве они съедаются», - сказала специалист.Денисова заявила, что без вреда для здоровья эти соусы можно употреблять один-два раза в неделю.