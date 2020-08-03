Ученые опробовали средневековое средство борьбы с бактериями

Группа исследователей из университетов Ноттингема и Уорика оценила эффективность средневекового антибактериального средства, передает BioRxiv. Данное средство содержит лук, чеснок, вино и желчные соли. И оно способно справиться с самыми стойкими патогенами, образующими бактериальные биопленки. Антимикробному рецепту примерно 1000 лет.Он, как показали эксперименты, средство прекрасно справляется с грамотрицательными и грамположительными бактериями. В частности, рецепт позволял убить биопленки (клейкие, стойкие бактериальные образования) патогенов Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и Streptococcus pyogenes.По словам ученых, один компонент этой смеси, аллицин, полученный из чеснока, в принципе способен убивать бактерии. Однако чеснок или аллицин на практике сами по себе не могли избавить от бактериальных биопленок. То есть все четыре ингредиента смеси необходимы для полного уничтожения бактериальных сообществ. Значит, ключевую роль играет определенная комбинация ингредиентов.