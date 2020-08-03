Экстракт фиги помогает жертвам диабета

Новое исследование показало, что экстракт фигового дерева может быть использован для профилактики и лечения преддиабета и диабета второго типа. Он укрепляет контроль над уровнем сахара в крови.Авторитетный научный журнал Scientific Reports сообщает, что экстракт фигового дерева за счет содержащейся в нем абсцизовой кислоты (АВА) укрепляет толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину, одновременно уменьшая уровень ожирения, связанный с систематическими воспалительными процессами. Данные исследования проводились на лабораторных мышах. АВА это растительный гормон, который содержится во фруктах и овощах, он также производится в организме млекопитающих. Результаты исследования предполагают, что АВА может стать новым профилактическим или терапевтическим средством укрепления гликемического контроля и борьбы с ожирением.Оба этих фактора характеризуются систематическими воспалительными процессами у пациентов с хроническими метаболическими заболеваниями. На следующей фазе клинических исследований будут изучаться уже люди, имеющие преддиабет и диабет второго типа. Ожидается, что исследования стартуют позднее в этом году.Ну а уже полученные учеными данные представляют собой кульминацию десятилетий исследований в отношении того, как АВА проявляет антидиабетические и противовоспалительные свойства. За этот период удалось доказать безопасность экстракта плодов фигового дерева и хорошую переносимость у людей. Теперь наука близка к тому, чтобы доказать наличие гликемических свойств экстракта, что сможет сделать его мощным средством профилактики и лечения диабета, как пишет Food Navigator.