Ученые рассказали о пользе сала для здоровья и похудения

Натуральное сало обладает большим потенциалом пользы для укрепления здоровья и похудения, – об этом рассказали немецкие ученые из Института здоровья в Дрездене.Многие считают сало вредным из-за содержания животного жира, холестерина. Однако ученые рассказали, что этот продукт достаточно легко усваивается организмом и содержит очень большое количество полезных натуральных веществ. Свежее сало содержит ценные жирные кислоты – линолевую и арахидоновую: они важны для нормальной работы мозга и нервной системы, защищают нейроны от дегенеративных процессов, а также способствуют общему хорошему здоровью, укрепляя иммунитет.Хотя сало действительно содержит холестерин, его количество отнюдь не критично – например, говяжья печень содержит его в четыре раза больше. Кроме того в состав сала входит особое вещество холин, нивелирующее негативный эффект холестерина и защищающее стенки кровеносных сосудов от налипания бляшек от сала не будет.«Чтобы от сала было больше пользы, чем вреда, не нужно его жарить, особенно в масле», - цитирует ученых издание «Телеграф».Еще одна хорошая новость: сало не способствует набору веса. Ожирение чаще всего происходит из-за переизбытка в питании углеводов, а не жиров, заявили исследователи.Что касается сала, его употребление способствует длительном насыщению – в этом качестве оно однозначно полезно для тех, кто стремится к похудению.