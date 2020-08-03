Развенчаны популярные мифы о грудном вскармливании

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С 1 по 7 августа отмечают Всемирную неделю поддержки грудного вскармливания.Казалось бы, зачем поддерживать такой естественный процесс? Бери и корми. Но все не так просто. Общество настолько искаженно и неправдиво владеет информацией о кормлении грудью, что этот процесс стал болезненным, трудным и часто неприемлемым, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.Почему так случается? По нашему мнению, из-за нехватки адекватной информации. Причем правду должны знать не только родители, но и все. Именно при таком раскладе не будет глупых советов, мнений, осуждения, которые происходят преимущественно из-за банального незнания. Людям стоит разобраться в механизме кормления грудью и зачем это вообще нужно. Ко Дню поддержки ГВ (именно так сокращают грудное вскармливание) мы собрали самые распространенные мифы о кормлении грудью и попытаемся их развенчать.Миф №1: это больноНет, кормить грудью – это не больно. При условии, если женщина правильно прикладывает ребенка и придерживается правил успешного ГВ. Для того, чтобы не иметь проблем с прикладыванием, советуем ознакомиться с информацией перед рождением ребенка, на курсах для будущих родителей или у специалистов. Да-да, существует профессия грудного консультанта. Именно они могут помочь женщине установить лактацию и кормить с удовольствием. Не маммолог (врач, который занимается молочными железами) или тем более санитарка в роддоме, а именно грудной консультант.Основные правила успешного кормления:– ребенок должен захватывать не только сосок, а всю ареолу;– проверьте уздечку малыша (в случае проблем – это легко исправить);– кормите по требованию ребенка, не реже, чем раз в 2 часа;– совместный сон и слинг – спутники успешного ГВ, хотя и не обязательные условия;– откажитесь от бутылок и сосок;– не массируйте грудь, не «закаляйте» соски, это глупые мифы, которые могут навредить;– носите удобное белье для кормления, спите без бюстгальтера;– прикорм (вода тоже) только после 6 месяцев при признаках готовности ребенка пробовать пищу;– мама должна получать максимум положительных эмоций и отдыхать.Миф №2: не у всех женщин есть молокоНасчет эмоций хотим рассказать подробнее. Позитивный настрой мамы необходим для механизма выработки молока. Итак, о механизме. Для того, чтобы вырабатывалось грудное молоко – необходимы 2 гормона: пролактин и окситоцин. Окситоцин – гормон радости, поэтому женщине необходимо испытывать положительные эмоции, отдыхать и наслаждаться материнством.Чем чаще и дольше младенец у груди – тем больше молока. Молоко прибывает во время прикладывания, не бывает «пустой груди», «ненужного молока» и т. д. Все грудное молоко – идеальное по составу именно для вашего младенца. Кстати, «немолочные» женщины – это тоже не более чем миф. Ведь лактацию можно вызвать даже у женщины, которая не рожала. Только мизерный процент женщин действительно не могут кормить грудью. Большинство случаев, когда младенцев переводят на смесь, – это неправильное установление лактации, а не физиологическая проблема. Итак, разобравшись с механизмом, вы поймете: ни одна гомеопатия, лактационные чаи, народные методы не влияют на количество и тем более качество молока.Миф №3: при ГВ необходима строгая диетаВыше мы уже немного задели тему питания кормящей женщины. Так вот, несмотря на распространенное мнение, что при ГВ надо придерживаться строгой диеты, – это неправда. При грудном вскармливании женщине можно употреблять обычную здоровую пищу. Включая шоколад, кофе и свежие фрукты.Считается, что строгая диета мамы поможет ребенку с коликами. Однако колики – это развитие нервной системы и к питанию это не имеет никакого отношения. Если же речь идет о газах, то это индивидуально у каждого малыша. Лишь отдельные продукты могут вызвать у ребенка дискомфорт, а может и не будет никаких. Здесь просто нужно знать меру и наблюдать.Еще одна причина советов маме питаться святым духом – аллергия. Аллергия тоже дело индивидуальное. Тут опять же надо наблюдать. А еще часто аллергию путают с акне новорожденных (сыпь в первые месяцы ребенка, вызванная материнскими гормонами).Поэтому кормящие женщины могут и должны питаться вкусно и разнообразно. Тем более вкусная еда способствует положительным эмоциям, которые (как мы уже выяснили) необходимы для ГВ. Что касается питья, не нужно пить 3 литра компота, как часто советует старшее поколение. Кормящие женщины должны пить, как и все остальные, из расчета 30 мл воды на 1 кг веса в сутки. Коровье и козье молоко тоже ничем не поможет, разве что вызовет дискомфорт у мамы, так как трудно переваривается. А лактационные чаи – обычный маркетинг.Миф №4: грудное вскармливание портит фигуруНет. Каждое грудное кормление – это потери калорий. Поэтому как раз наоборот грудное кормление может помочь избавиться от лишнего веса после беременности. Кстати, во время ГВ можно заниматься спортом. Рассказы, что исчезнет молоко, не совсем правдивы. Главное в меру и заниматься в удобном белье. Ну и, конечно же, не начинать заниматься, пока полностью не восстановится организм: 6 недель – и можно приступать к легким упражнениям, 6 месяцев – к привычным физическим нагрузкам. Если, конечно, нет противопоказаний.ГВ может испортить форму груди? Да, такое может случиться. Но из-за резкого и неправильного прекращения ГВ. Если женщина постепенно прекращает кормить грудью, без помощи лекарств (это крайне опасно), грудь восстановится за определенное время и будет выглядеть, как до рождения ребенка. Главное – следить за своим весом. Так как резкая потеря или набор веса значительно опаснее для вида груди.А вот отказ вообще кормить ребенка грудью как раз может негативно повлиять на вид груди… кстати, по статистике, кормящие женщины значительно реже страдают от рака молочных желез.Миф №5: кормить после года – вредноРаспространен миф, что кормить ребенка надо лишь до того времени, пока он не начнет есть взрослую пищу. Или максимум до года. Потом молоко якобы неполезное, и ребенок может слишком привязаться к маме. Так вот, это мнение абсолютное необоснованное. По данным Минздрава, ВОЗ и ЮНИСЕФ, грудное вскармливание должно длиться до 2 и более лет. Конечно, предел устанавливает каждая женщина сама, ведь это ее тело. Но тем не менее, кормление после года полезно и нужно ребенку. Потому что ГВ – это не только способ питания для малыша, это ощущение защиты, общения с мамой.Миф №6: ГВ – это тяжелоА вот и нет. Грудное кормление – это естественно, и в случае, если у вас все получилось, легко. Еда для малыша у мамы всегда с собой, нужной температуры и состава. При ГВ не нужно думать о бутылочках, стерилизации, подогреве, измерении температуры смеси. А что уж говорить об экономии?Многие считают, что кормящая грудью мама привязана к ребенку. Но это не так. Всегда можно сцедить и заморозить молоко. Это позволяет маме отлучиться даже на несколько дней. А дети после года прикладываются к груди все реже. Поэтому мама может спокойно выходить на работу и при этом не разрывать такое нужное ребенку грудное вскармливание. Есть много примеров, когда мамы выходят на работу в 3-4 месяца малыша и успешно кормят до 2 и дольше лет.Понимая все это, вряд ли люди будут возмущаться публичным кормлением. Или излишне удивляться, что европейки кормят младенцев в стенах парламента, а в целом молодые мамы живут привычной жизнью: встречи с друзьями, путешествия, спорт, самолеты.№7: плоские, втянутые соски непригодны для ГВНапоминаем, что при правильном прикладывании к груди ребенок захватывает не только сосок, а большую часть ареолы вместе с соском. Так, сам сосок находится на уровне мягкого неба ребенка и в самом процессе сосания активного участия не принимает.Тип сосков – это лишь особенность, которая не является препятствием в способности вскармливать ребенка. Не нужно также использовать накладки для сосков, а также пустышки и другие имитаторы груди.№8: если мама приболела, следует прекратить ГВЕсли мама ребенка заболела, кормление нужно продолжать. Это может быть не только не вредно, но и полезно, поскольку с грудным молоком к ребенку попадают антитела, выработанные организмом матери, говорится в исследовании.Даже повышенная температура у мамы не представляет опасности для ребенка и не ухудшает качество молока. Но не все препараты совместимы с грудным вскармливанием. Поэтому маме, которая принимает лекарства, обязательно надо сначала проверить это.Хочется подчеркнуть, грудное вскармливание – это индивидуальный выбор женщины. Никто не имеет права заставлять ее кормить грудью. Именно женщина устанавливает рамки, до каких пор кормить и кормить ли вообще. И навязывать ГВ так же не стоит, как и отказывать от него.