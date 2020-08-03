Врач назвал пять простых способов ускорить метаболизм и похудеть быстрее

Среди простых мер, помогающих ускорить метаболизм и похудеть быстрее в домашних условиях, – правильное потребление белка и сложных углеводов, сон определенной продолжительности и другие. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса Михаил Гаврилов.Врач назвал несколько простых способов ускорить метаболизм и похудеть быстрее, которые может использовать практически каждый. По его словам, одним из важных для похудения условий является употребление достаточного количества белка – он важен для образования гормонов и ферментов, активизирующих обменные процессы.У тех, кто хочет стать стройнее, белковые продукты в рационе должны составлять 35% суточной калорийности, поделился советом врач. Лучшими, по ее мнению, считаются пищевые источники белка, имеющие волокнистую структуру, – это курица, индейка, баранина, говядина, бобовые.Другая рекомендация – не отказываться от углеводов. Гаврилов пояснил, что, стремясь похудеть быстрее, многие люди увлекаются белковым питанием, но слишком большое количество белка может вызвать смещение кислотно-щелочного баланса организма в кислую сторону, что понижает активность ферментов, участвующих в жиросжигании.«В рационе обязательно должно быть достаточно сложных углеводов. Их предпочтительно получать с овощами и фруктами: дневная норма – около 450-500 граммов в сутки. Злаки, даже цельнозерновые, лучше употреблять строго умеренно», - назвал рецепт специалист.Еще один простой способ ускорить метаболизм и похудеть быстрее – есть часто, 5?6 раз в день небольшими порциями. Эксперт отметил, что дробное питание позволяет поддерживать высокую скорость обменных процессов.Также Гаврилов рекомендует достаточно спать, поскольку во время сна вырабатываются гормоны, ответственные за расщепление жира.Помимо того, важно двигаться, не проводить в неподвижном состоянии длительные периоды времени.«Любая физическая нагрузка ускоряет обмен веществ. Даже если вы просто пройдетесь по комнате, разговаривая по телефону, вы сожжете больше калорий, чем если сделаете это сидя», - подчеркнул врач.Тем, кто не может активно тренироваться, специалист советует для похудения ходить пешком по 30?40 минут, периодически меняя темп прогулки на более быстрый. Его рекомендации опубликовал журнал «Домашний очаг».