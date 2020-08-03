Медики раскрыли, как избавиться от седины

Исследование ученых из США показало, что седина может быть обратимой – для этого следует вести более спокойную жизнь.Специалисты Колумбийского университета нашли простой способ избавиться от седины – начать меньше волноваться.«После того, как нормализуется психологическое состояние, седины становится меньше», - заявили исследователиВ пользу их вывода говорят результаты анализа 400 отдельных волос, взятых у 14 добровольцев. Научные специалисты сопоставили состояние участков волос с этапами жизни человека, учитывая, что за месяц жизни человека один его волос отрастает на один сантиметр.В виде примера авторы проекта привели состояние волос одной из участниц. Анализ показал, что когда она проходила через развод с мужем и переезд на новое место жительства, ее волос был седым. Когда же существование женщины стало менее стрессовым, стабилизировалось, это избавило ее от седины, волосы вернули привычный цвет.Аналогичную картину ученые наблюдали еще у группы участников разного возраста, от подростков до людей зрелого возраста.«Средняя скорость поседения и восстановления волос составляет три месяца», - заявили ученые.