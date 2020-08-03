Употребление этих продуктов вызывает отечность

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Это проблема многих.Каждая из нас могла замечать, что на утро после вечеринки или ночного переедания лицо выглядит необычайно пухлым? Виной всему отеки, которые могут появиться по ряду причин. Главной причиной возникновения отеков на лице являются продукты питания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Космо.Чтобы не искать, как избавиться от отечности, лучше ее предотвратить. Для этого нужно лишь убрать из рациона ряд продуктов, вызывающих отеки.Продукты, вызывющие отекиВсем известно, что большое количество соли и сахара в рационе может привести к задержке жидкости в организме и, как следствие, к отечности. Но не только сахар и соль вредят твоей внешности. Есть еще ряд продуктов, вызывающих отеки. Исключи их из рациона или минимизируй их количество в своем меню и ты заметишь разницу.Вот список продуктов, которые могут вызывать отеки:обработанное мясо (например, сосиски, ветчина, бекон, хамон и колбасы);суши и мучные изделия;жареная пища;молоко и сыры;алкогольные и газированные напитки;соусы (соевый соус, кетчуп, майонез, соус терияки и др.).Обработанное мясоСосиски, колбасы, бекон — вот продукты, от которых нужно держаться подальше, если ты хочешь предотвратить появление отеков и сохранить свою кожу от высыпаний. Это мясо с большим количеством насыщенных жиров и содержит воспалительные соединения и консерванты, которые медленно повреждают нашу иммунную и пищеварительную системы, что приводит к нарушениям работы ЖКТ, возникновением отеков и раздражений на коже. Следовательно, если ты страдаешь от отеков, лучше избегать обработанного мяса.Суши и мучные изделияТы спросишь, что общего у этих двух категорий продуктов? Все просто: рис, используемый в суши, и пшеничная мука содержат белок под названием глютен, который у некоторых людей может вызывать вздутие живота, газы, боли в животе, диарею, а также отеки. Если у тебя нет непереносимости глютена, можно не бояться ни пасты, ни суши. Однако на ночь их есть не стоит, если не хочешь проснуться утром с отеками на лице.Жареная пищаДа, все любят жареную пищу, потому что она намного вкуснее паровых котлет. Но принесет ли такая еда пользу твоему телу? Конечно нет! Что еще хуже, наряду с замедлением метаболизма и задержкой жидкости в тканях, жареная пища вызывает прыщи, увеличивая выработку кожного сала в коже. Когда продукты жарятся при высоких температурах, они производят высокие уровни конечных продуктов гликирования, что приводит к воспалению кожи. Поэтому в следующий раз, когда ты почувствуешь тягу к жареной пище, самое время подумать о последствиях. Избавиться от отечности и прыщей куда сложнее, чем не съесть пачку чипсов на ночь.Молочные продуктыМолочные продукты, которые включают в себя молоко и ряд сыров и йогуртов, являются отличным источником кальция и белка. Тем не менее, у некоторых людей они могут вызвать отеки и вздутие. Все дело в том, что многие люди страдают непереносимостью лактозы. Это означает, что их тела не способны расщеплять лактозу, сахар в молочных продуктах. Если твой организм не способен переварить лактозу, то, скорее всего, из-за молока и сыров у тебя могут возникнуть не только отеки, но и вздутие, спазмы в животе, газы и даже диарея.Некоторые люди с непереносимостью лактозы могут есть некоторые продукты, которые ее содержат. К таким продуктам относятся йогурты и некоторые виды сыров. Правда употреблять их стоит в небольших количествах. Но лучше перейти на безлактозные молоко, сыры, йогурты и т.д. Вкусовые качества у них те же, но такие продукты содержат фермент, который способствует нормальному перевариванию лактозыАлкоголь и газированные напиткиГазированные напитки — еще одна распространенная причина возникновения отеков. Эти напитки содержат большое количество сахара и углекислого газа. А это адская смесь для системы пищеварения. Эти компоненты могут привести к задержке жидкости в организме, а также к вздутию живота, не говоря уже о том, какой вред они наносят твоему желудку при регулярном употреблении. Так что рекомендуем дважды подумать, прежде чем пить газировку.С алкоголем дела обстоят не лучше. Во-первых, в таких напитках много сахара. Во-вторых, алкоголь вызывает воспаление желудочно-кишечного тракта, что, кроме других негативных последствий для здоровья ЖКТ, может привести к задержке жидкости в организме.Особенно раздражает кишечник пиво, потому что это не только алкогольный, но и газированный напиток. Он также содержит дрожжи, которые питаются вредными бактериями в кишечнике, а также ферментируемые углеводы, такие как ячмень и пшеница. Многие люди чувствительны к сбраживаемым углеводам, которые могут вызвать вздутие живота и отечность тела.Поскольку алкоголь несет в себе другие риски для здоровья, лучше всего пить воду или чай в качестве альтернативы. Однако, если ты хочешь выпить немного алкоголя, сухие вина и виски будут лучшим выбором. Но не стоит увлекаться. Все же, они содержат сахар, который вызывает отеки.СоусыСоусы содержат два главных продукта, которые приводят к задержке жидкости в организме и отекам — сахар и соль. А в магазинных соусах есть еще различные консерванты, которые тоже не приносят пользы твоему здоровью. Откажись от соусов хотя бы в вечернее время, чтобы не проснуться утром с опухшим лицом.Что делать, чтобы избавиться от отеков?Помни, что отеки лица и тела в основном вызваны задержкой жидкости в организме. Причина обычно заключается в расширении сосудов и электролитном дисбалансе, в результате чего жидкость покидает вены и попадает в область кожи. Лимфатическая система невероятно важна для очищения организма от загрязнений, и иногда отток лимфы блокируется или замедляется из-за того, что ты ешь. Одна из самых важных вещей, которые ты можете сделать, чтобы улучшить лимфодренаж после переедания продуктов, вызывающих отеки, это пить больше чистой воды. Еще один способ избавиться от отеков — лимфодренажный массаж. Причем ты можешь делать как массаж лица, так и массаж тела. Для этого тебе не понадобятся никакие средства или девайсы (хотя с ними процесс можно ускорить) — мануальный массаж руками тоже оказывает отличное действие на лимфатическую систему. Спорт и контрастный душ также помогают разогнать лимфу и убрать отеки.