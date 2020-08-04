5 натуральных пищевых источника хрома

Этот нутриент крайне важен для нашего здоровья, поскольку он регулирует показатели уровня сахара в крови и отвечает за многие другие процессы. Вот почему нужно употреблять эти продукты.Брокколи. Вы можете полностью обеспечить суточную потребность в этом минерале за счёт великолепного крестоцветного овоща брокколи. Позаботьтесь о том, чтобы он ежедневно входил в ваш рацион.Картофель. Простой в приготовлении и доступный по стоимости - один из излюбленных продуктов питания россиян. Картофель является великолепным источником хрома.Зеленые бобы. Вы можете готовить их на пару, жарить или варить в кипящей воде. Зелёные бобы - здоровые и цельные продукты, в которых очень много полезных питательных веществ, включая и хром.Морепродукты. Обязательно включите в свой рацион морепродукты, не только вкусные, но и насыщенные важнейшими витаминами и минералами, включая хром.Цельнозерновые. Употребляйте продукты из цельных злаков для укрепления здоровья в целом. Помимо всего прочего, это еще один великолепный источник минерала хрома, как пишет The Health Site.