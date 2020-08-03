Названа польза для здоровья полыни
Хотя полынь слишком горькая для приготовления пищи, это не помешало многим людям использовать ее в выпечке и рисовых лепешках. На самом деле, полынь нередко используется в качестве ингредиента в моти, одном из знаменитых японских деликатесов, приготовленных из клейкого риса. Исследования показывают, что химические вещества, которые и дают этот горький привкус, действительно полезны для очищения желудка от паразитов, микробов и других вредных веществ. Из-за естественных очищающих свойств полыни ее листья часто используются для создания детокс-напитков или чаев.
Несмотря на документированное использование полыни в качестве целебной травы, исследования о ее преимуществах ограничены. Тем не менее, многие люди все еще используют полынь для приготовления травяного чая и выращивания травы в своих садах. Среди наиболее известных полезных свойств полыни можно назвать такие, как: помощь пищеварению, облегчение боли, лечение болезни Крона (воспалительное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт) и малярии.
Важно отметить, что хотя полынь предлагает невероятную пользу для здоровья, она же может вызвать побочные эффекты для некоторых людей. В частности, беременные женщины, в частности, не должны принимать полынь, поскольку она содержит химические компоненты, которые могут вызвать выкидыш. Эпилептики также должны воздерживаться от питья полынного чая или полынных добавок. Туйон, соединение, присутствующее в полыни, оказывает стимулирующее воздействие на мозг, что может вызвать судороги. Он также может быть токсичным в больших дозах. Поэтому в целях безопасности необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы определить возможность и правильную дозировку этой полезной травы.
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