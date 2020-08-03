Испанский врач уточнил реальную полезность чеснока и куркумы

Рассказывая о влиянии отдельных продуктов на иммунитет, врач-диетолог Айтор Санчес (Испания) прокомментировал реальную полезность чеснока и куркумы, считающихся незаменимыми.

На страницах испанского издания La Vanguardia врач ответил на распространенные вопросы, касающихся питания. Специалист попросили назвать продукты, помогающие уберечься от заражения новым коронавирусом. Многим интересно, помогает ли потребление чеснока и куркумы, как это часто утверждается, не заболеть?

Испанский врач уточнил реальную полезность этих пряных продуктов. Он заявил, что куркума и чеснок действительно способствуют поддержанию нормального функционирования иммунитета – имеются научные данные, подтверждающие это.

В то же время Санчес посоветовал не зацикливаться именно на этих продуктах для профилактики инфекций. Куркума и чеснок, несмотря на свою полезность, вовсе не являются панацеей, существует много других полезных пищевых ингредиентов и важных составляющих крепкого иммунитета, подчеркнул эксперт.

«Существуют ключевые питательные вещества, такие как витамин D, витамин C, минералы, от которых зависит состояние иммунной системы. Я бы рекомендовал для начала убедиться, что их в вашем организме они содержатся в достаточном количестве, - сказал специалист.

Он уточнил, что только медицинские анализы могут выявить проблему нехватки конкретных нутриентов в организме, и принимать решение о том, что человеку нужно употреблять больше каких-то продуктов, должен врач.
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