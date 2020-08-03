Испанский врач уточнил реальную полезность чеснока и куркумы

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Рассказывая о влиянии отдельных продуктов на иммунитет, врач-диетолог Айтор Санчес (Испания) прокомментировал реальную полезность чеснока и куркумы, считающихся незаменимыми.На страницах испанского издания La Vanguardia врач ответил на распространенные вопросы, касающихся питания. Специалист попросили назвать продукты, помогающие уберечься от заражения новым коронавирусом. Многим интересно, помогает ли потребление чеснока и куркумы, как это часто утверждается, не заболеть?Испанский врач уточнил реальную полезность этих пряных продуктов. Он заявил, что куркума и чеснок действительно способствуют поддержанию нормального функционирования иммунитета – имеются научные данные, подтверждающие это.В то же время Санчес посоветовал не зацикливаться именно на этих продуктах для профилактики инфекций. Куркума и чеснок, несмотря на свою полезность, вовсе не являются панацеей, существует много других полезных пищевых ингредиентов и важных составляющих крепкого иммунитета, подчеркнул эксперт.«Существуют ключевые питательные вещества, такие как витамин D, витамин C, минералы, от которых зависит состояние иммунной системы. Я бы рекомендовал для начала убедиться, что их в вашем организме они содержатся в достаточном количестве, - сказал специалист.Он уточнил, что только медицинские анализы могут выявить проблему нехватки конкретных нутриентов в организме, и принимать решение о том, что человеку нужно употреблять больше каких-то продуктов, должен врач.