Этот симптом сигнализирует о дефиците витамина D

Усталость может проявляться именно из-за этой пробелемы.Дефицит важнейшего для иммунитета витамина D может проявляться симптомом, который люди часто игнорируют, – об этом рассказали британские медики из NHS (Национальная служба здравоохранения), передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.Специалисты призвали серьезнее относиться к появлению усталости.Медики назвали чувство усталость одним из особенно часто игнорируемых симптомов дефицита витамина D. По их словам, обычно упадок сил и снижение тонуса люди связывают с недосыпами, стрессом.Специалисты NHS пояснили, как может проявляться усталость обусловленная нехваткой ценного витамина.«Если нет видимой причины, но вы вдруг начинаете испытывать головную боль, головокружение, дискомфорт в мышцах, стоит обратиться к врачу», — поделились советом эксперты.Они добавили, что ощущение усталости могут также провоцировать не совсем здоровые привычки – конкретно злоупотребление алкоголем, кофеином. Если даже при отказе от них присутствует чувство нехватки энергии, утомленности, скорее всего, оно обусловлено дефицитом витамина D – особенно, когда человек не страдает от недосыпа или душевных переживаний.Витамин D считается питательным веществом, способным эффективно укреплять иммунную систему. Согласно обзору в The British Medical Journal, он может бороться с вирусными и бактериальными патогенами, ответственными за астму, пневмонию и грипп – состояния, вызывающие симптомы, которые характеризуют инфекцию COVID-19.