Врач назвала обязательный продукт для ежедневного употребления

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Какой продукт должен присутствовать в ежедневном рационе питания, рассказала врач-нутрициолог и кинезиолог Анастасия Шагарова. По словам медика, он должен обеспечивать организм нормой белка и жиров.Врач назвала в СМИ обязательный продукт для ежедневного употребления – какой-нибудь из следующего списка: мясо, морепродукты, рыба. Без этого условия невозможно поддерживать организм здоровым и сбалансированным, считает специалист.Перечисленные продукты являются богатыми источниками белка. Шагарова сообщила, что он должен употребляться человеком в количестве 1,5 грамма на 1 килограмм веса. Таким образом, зная массу своего тела, можно определить личный ежедневный норматив.«В 100 граммах мяса содержится примерно 20 граммов белка», - подсказала врач.Нутрициолог уточнила, что употреблять названные продукты, насыщенные белком и жиром, следует в первой половине дня, поскольку процесс их переваривания занимает много времени. Кроме того, есть их необходимо вместе с овощами – это помогает избежать гнилостных отложений в пищеварительном тракте.