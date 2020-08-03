Периодическое голодание: все что нужно знать

Как реагирует организм на подобные эксперименты.В любых мировых религиях, большое место уделяется соблюдению постов, где ограничивается тяжелая пища, и полному голоданию в течение краткого времени (обычно один день). Посты считаются важным дополнением к молитвенным правилам и практикуются для очищения и исцеления психоэмоционального и физического здоровья человека. Как голодание влияет на работу организма, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.Человеческое тело рассчитано на то, чтобы длительное время находиться без употребления пищи, при достаточном питье воды. Здоровому организму это не наносит никакого вреда. Более того, люди, как и все живые организмы, при заболевании теряют аппетит, что позволило древним ученым сделать вывод, что голодание является универсальной реакцией организма на нарушения его работы.Какие процессы происходят в организме при голодании?На протяжении всей истории, люди периодически испытывали голод или ели не досыта. Человеческое тело в течение многих тысячелетий приспособилась к выживанию в любых, даже очень суровых условиях. Поэтому, когда истощаются основные источники энергии: глюкоза и жир, то организм начинает использовать собственную жировую ткань, не нанося серьезной угрозы здоровью и жизни.Тело переходит из состояния сытости в голодное, за несколько этапов:1. Употребление пищиВо время еды в организме синтезируется гормон инсулин, который контролирует уровень глюкозы в крови. Глюкоза поступает в ткани и органы тела и используется ими, как источник энергии. А если она поступает в избытке, то неизрасходованная глюкоза преобразуется в запасы гликогена, и хранится в печени.2. Процесс пищеваренияДелится на абсорбтивный период – от 2 до 4 часов после приема, и постабсорбтивный – от 6 до 24 часов после завершения пищеварения и до следующего употребления пищи. Если еда в организм не поступает, то это состояние называют началом голодания. Резко снижается показатель инсулина. В это время, запасы гликогена превращаются обратно в глюкозу и становятся основным источником энергии. Обычно, собственных запасов организму хватает на сутки.3. ГлюконеогенезЭтот период длится от 24 часов до двух суток, после начала голодания. Печень начинает использовать аминокислоты, глицерол и другие неуглеводные соединения для производства глюкозы, необходимой для поддержания работы жизненно важных органов и систем. У тех людей, кто не болен сахарным диабетом, показатели глюкозы понижаются, но остаются в нормальных пределах.4. КетозСостояние длится от 24 часов до трех суток после начала голодания. Развивается на фоне углеводного истощения клеток, когда организм начинает использовать собственные жировые ткани и триглицериды с выделением большого количества кетоновых тел. Они расщепляются на глицерол и цепочки жирных кислот. С помощью глицерола организм синтезирует глюкозу, а жирные кислоты превращаются в энергию и используются в тканях и органах.Но мозг не в состоянии поглощать такую энергию. Поэтому организм воспроизводит кетоновые тела, способные преодолеть гематоэнцефалический барьер – физиологическую преграду между кровеносной и центральной нервной системой. Они производятся из жирных кислот, и направляются в мозг, чтобы обеспечить его необходимой энергией. Из кетоновых тел мозг получает питание и обеспечивает свои энергозатраты на 75%.5. Сохранение белкаЭтот период наступает через пять суток. В это время усиленно выделяется гормон роста соматотропин, который способен поддержать мышечные ткани и сохранить мышечную массу. Также организм выделяет большое количество адреналина, который не позволяет уменьшить скорость обмена веществ.Человеческий организм прекрасно адаптирован к периодическому отсутствию питания. Тело постепенно переходит от краткого периода, когда происходит переработка запасов глюкозы, до длительного, когда расходует жировую ткань. Организм не использует мышечные ткани для превращения в энергию до тех пор, пока не израсходует все жировые запасы, на что уходит достаточно длительное время. Следует знать, что никакая низкокалорийная диета не способна вызывать такие изменения в организме.