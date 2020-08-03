Объяснена беспомощность человека перед алкоголизмом
К такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Они выяснили, что за последние столетия количество генов, отвечающих за проблемы с алкоголем возросло с 10 до 29.
Об этом говорят результаты масштабного анализа генома, в котором приняли участие 435 тысяч человек европейского происхождения. Ученые утверждают, что предрасположенность к алкоголизму накапливается в человеческом геноме, передаваясь по наследству. Через какое-то время человек может полностью потерять самоконтроль к употреблению спиртного.
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