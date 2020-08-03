Объяснена беспомощность человека перед алкоголизмом

Исследователи уже давно выяснили, что предрасположенность к бесконтрольному злоупотреблению алкоголем заложена в человеке на генетическом уровне. Однако оказалось, что количество генетических локусов, которые увеличивают алкогольную зависимость, продолжает увеличиваться.К такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Они выяснили, что за последние столетия количество генов, отвечающих за проблемы с алкоголем возросло с 10 до 29.Об этом говорят результаты масштабного анализа генома, в котором приняли участие 435 тысяч человек европейского происхождения. Ученые утверждают, что предрасположенность к алкоголизму накапливается в человеческом геноме, передаваясь по наследству. Через какое-то время человек может полностью потерять самоконтроль к употреблению спиртного.