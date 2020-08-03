Эти продукты целебны для печени

Они помогут защитить печень.Наша печень является одним из главных органов. И все потому, что она выполняет множество ключевых функций: от производства белков, холестерина и желчи до хранения витаминов, минералов и углеводов. Также печень борется с различными токсинами, которые мы можем себе позволить (например, алкоголь) и естественными побочными продуктами обмена веществ. Именно поэтому нужно тщательно относиться к своему рациону, чтобы здоровая печень благотворно влияла на весь организм, передает Хроника.инфо со ссылкой на bhub.com.ua.Продукты, которые полезны для печениКофе – этот невероятно вкусный и ароматный напиток поможет укрепить печень. Научные исследования показали, что употребление кофе в разумных количествах защищает печень от болезней. Людям, у которых есть проблемы с печенью, также рекомендуется его пить. Кофе предотвращает накопление жира и коллагена – двух основных причин заболевания печени. Также чашка утреннего кофе повышает уровень антиоксидантов в печени, снимая при этом воспаление.Чай полезен для здоровья, но есть доказательства тому, что он позитивно влияет и на печень. А все потому, что черный и зеленый чаи могут улучшить уровень ферментов и жиров в печени. Тем не менее людям, у которых есть проблемы с печенью, стоит быть осторожными: добавки с экстрактом зеленого чая могут ей навредить.Грейпфрут. Антиоксиданты, которые в нем содержатся, помогают защитить печень от повреждений, уменьшают развитие фиброза печени. Но исследования, которые были проведены, пока испытывались только на животных. Тем не менее последние данные доказывают, что грейпфрут благотворно влияет на печень, борется с повреждениями и воспалениями.Клюква и черника. Ягоды содержат большое количество антиоксидантов, что защищает печень от повреждений. Употребление клюквы и черники на протяжении месяца помогает повысить иммунный ответ клеток и антиоксидантные реакции. Но еще требуется более детальное изучение их влияния на организм, и в частности на печень, чтобы данные были максимально точными.Виноград. В красном и фиолетовом винограде содержится много полезных растительных компонентов, которые являются полезными для печени. Виноград или виноградный сок уменьшает воспаления, повреждения и повышает уровень антиоксидантов. Одно научное исследование, которое было испытано на людях, показало, что добавление экстракта виноградных косточек на протяжении трех месяцев способно улучшить работу печени.Колючая груша. В народной медицине она давно используется для лечения язв, ран, усталости и заболеваний печени. Одно из исследований, проведенное в 2004 году, показало, что экстракт колючей груши снимает симптомы похмелья. Еще одно исследование, проведенное на мышах, показало, что употребление экстракта опунции (второе название колючей груши) помогает стабилизировать уровень фермента и холестерина.Свекольный сок – источник нитратов и антиоксидантов, который улучшает здоровье сердца и уменьшает окислительное воспаление. Хотя исследования, проведенные на животных, выглядят многообещающе, аналогичные исследования пока не испытывались на людях. Поэтому необходимы дополнительные результаты, чтобы подтвердить преимущества свекольного сока для здоровья печени.Орехи содержат в своем составе много жиров и питательных веществ, в том числе, антиоксидант витамин Е. Употребление орехов улучшает уровень ферментов печени.Жирная рыба помогает снизить воспаление и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Жиры, которые содержатся в рыбе, предотвращают накопление жира, поддерживают нормальный уровень ферментов, улучшают резистентность к инсулину.Оливковое масло положительно влияет на сердце и метаболизм. А употребление одной чайной ложки оливкового масла в день улучшает фермент печени и уровень жира. Также поднимает уровень белка, что оказывает положительный метаболический эффект.