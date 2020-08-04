Курение способствует появлению опасных жировых отложений

Среди курильщиков распространен миф о том, что их пагубная привычка помогает в борьбе с ожирением. Но в реальности этот миф не подтверждается — у зависимых от табака, как выяснили ученые, с повышенной вероятностью появляются опасные для организма жировые отложения.Сотрудники Университета Вандербильта провели масштабное исследование, в рамках которого изучили при помощи компьютерного томографа жировые отложения вокруг внутренних органов и живота у более чем трех тысяч добровольцев среднего возраста. Участниками исследования стали люди, ранее согласившиеся на участие в долгосрочном исследовательском проекте CARDIA.Анализ полученных данных показал, что у курильщиков больше жира в адноминальных мышцах, плюс, у них в целом больше висцерального жира — то есть, весьма опасных жировых отложений вокруг внутренних органов. Речь идет о жире, который часто становится причиной проблем с сердцем и сахарного диабета второго типа."Если вы курите, чтобы похудеть, то это очень сомнительная стратегия. У курильщиков, как подтверждает наше исследование, появляются довольно серьезные нарушения обмена веществ, которые провоцируют образование висцерального жира. Последний может фиксироваться и при нормальном индексе массы тела", — говорит Дэвид Джейкобс, один из авторов новой научной работы.