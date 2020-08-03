Три вида морепродуктов, от которых стоит отказаться
Акула
Акулу не рекомендуют употреблять в пищу из-за ее хищнического образа жизни. В ее пищевой цепочке находится много рыб, которые часто загрязнены ртутью. В итоге мясо акулы тоже оказывается ею богато. Большое количество ртути может привести к нарушениям работы мозга. Особенно опасно мясо акулы для детей и беременных.
Креветки
Импортированные креветки могут похвастаться множеством загрязнителей: кишечная палочка, сальмонелла, листерии, антибиотики, остатки химикатов и многое другое. Поэтому лучше отдавать им предпочтение только в тех местах, где можно купить свежий продукт.
Угорь
Большинство пресноводных угрей выращивают на ферме, которые известны своим негативным воздействием на окружающую среду. Дополнительная проблема – загрязненность угря ртутью. Увы, но от суши с этой рыбкой лучше отказаться.
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