Три вида морепродуктов, от которых стоит отказаться

Морепродукты считаются одним из лучших источников белка. Однако не все виды одинаково полезны. Есть и такие, которых врачи рекомендуют избегать.АкулаАкулу не рекомендуют употреблять в пищу из-за ее хищнического образа жизни. В ее пищевой цепочке находится много рыб, которые часто загрязнены ртутью. В итоге мясо акулы тоже оказывается ею богато. Большое количество ртути может привести к нарушениям работы мозга. Особенно опасно мясо акулы для детей и беременных.КреветкиИмпортированные креветки могут похвастаться множеством загрязнителей: кишечная палочка, сальмонелла, листерии, антибиотики, остатки химикатов и многое другое. Поэтому лучше отдавать им предпочтение только в тех местах, где можно купить свежий продукт.УгорьБольшинство пресноводных угрей выращивают на ферме, которые известны своим негативным воздействием на окружающую среду. Дополнительная проблема – загрязненность угря ртутью. Увы, но от суши с этой рыбкой лучше отказаться.